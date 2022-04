Uomini e Donne, Roberta Giusti si sbilancia su Luca Salatino: ''La scelta sarà...''

Gossip TV

Roberta Giusti commenta il percorso di Luca Salatino a Uomini e Donne e ha le idee chiare sulle corteggiatrici.

Luca Salatino continua il suo percorso a Uomini e Donne, regalando colpi di scena al pubblico del dating show di Maria De Filippi. Il tronista romano, infatti, ha deciso di iniziare a conoscere Aurora, riservandole attenzioni particolari che hanno suscitato l’ira di Lilli e Soraia, che sono in studio ormai da diversi mesi. Secondo Roberta Giusti, la tronista che Luca corteggiò prima di salire al trono, la scelta del romano tuttavia sarebbe già ben chiara.

Uomini e Donne, Luca Salatino pronto alla scelta? Parla l’ex tronista

Dopo aver corteggiato Roberta Giusti e averle visto preferire il rivale Samuele Carniani, Luca Salatino ha ricevuto una bellissima sorpresa da Maria De Filippi che, colpita dalla genuinità del giovane e dall’affetto che il pubblico ha dimostrato nei suoi confronti, ha deciso di proporlo come nuovo tronista al fianco di Matteo Ranieri. Mentre il collega ha fatto la sua scelta e si gode la relazione con Valeria Cardone, Luca ha deciso di concentrare la sua attenzione su Lilli e Soraia. Le due corteggiatrici sono molto diverse tra loro ma entrambe lo hanno colpito per alcuni aspetti, e fino all’ultima puntata andata in onda tutti credevano che la scelta sarebbe ricaduta tra una delle due giovani.

Luca, invece, ha stupito accettando di conoscere la nuova arrivata Aurora, con la quale c’è stata sin da subito una chimica pazzesca. Ovviamente, vedendo Salatino così preso dalla corteggiatrice dopo neppure un’esterna, Lilli e Soraia hanno espresso le loro perplessità, nel timore che il romano non sia abbastanza coinvolto per poter finalmente fare la sua scelta. Del resto, osservando l’esempio di Ranieri, non è escluso che il tronista scelga proprio la corteggiatrice con la qual ha trascorso meno tempo, ma che potrebbe averlo incantato al primo sguardo. Roberta, nel frattempo, ha confidato di seguire il percorso di Luca, con il quale è rimasta in buoni rapporti, ammettendo di aver visto una complicità ben più significativa con Lilli e Soraia.

"Vedo tanta complicità con Lilli e sguardi intensi tra loro anche se delle volte lui mi sembra un tantino frenato. Soraia la vedo molto preso e secondo me sta riuscendo ad accogliere in maniera quasi protettiva alcune cose che Luca ha raccontato del suo passato, e credo che questo per lui sia importante. Ovviamente parare da esterna, non saprei ancora dire chi sarà la scelta".

Roberta è indecisa tra le due corteggiatrici e Luca sembra essere prede della medesima indecisione. Mentre Armando tradisce Ida, Salatino non nasconde di avere perplessità su Lilli e il suo carattere poco solare, ma anche su Soraia dopo che lei ha parlato malissimo di Matteo pur sapendo il rapporto profondo che ha con lui.

