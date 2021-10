Uomini e Donne, Roberta Giusti: parole bellissime per Andrea Nicole

Gossip TV

Roberta Giusti parla del percorso a Uomini e Donne, ammettendo di essere felice di aver trovato Andrea Nicole sul trono.

Roberta Giusti ha iniziato il percorso a Uomini e Donne in sordina, affascinata dai corteggiatori Luca e Samuele. Nelle ultime puntate, la ventunenne si è aperta a nuove emozioni, ammettendo di non mostrarsi così vulnerabile da tanto tempo. La ciliegina sulla torta? Roberta prova un profondo affetto per la collega Andrea Nicole.

Uomini e Donne, parla la tronista Roberta: "Con Andrea Nicole..."

Giovanissima, solare ma anche molto timida, Roberta Giusti è salita al trono più ambito della televisione italiana e sta facendo un bel percorso a Uomini e Donne. La su permanenza nello studio del dating show di Maria De Filippi è caratterizzata dal feeling nato con la collega, Andrea Nicole, della quale Roberta non può che parlare bene. “Tra noi c’è stato un feeling immediato. La ammiro molto, nutro nei suoi confronti una profonda stima e non potevo chiedere una compagna di trono migliore di lei. È una donna forte, elegante, sorridente. In studio ci sosteniamo e supportiamo. La sua presenza lì dentro per me è fondamentale. Spero che fuori dal programma ci continuerà a legare una grande amicizia”, ha raccontato la tronista al magazine ufficiale del programma di Canale5.

Roberta sta conoscendo meglio Luca, chef e pugile dal cuore tenero, e Samuele che l’ha stregata con i suoi occhi profondi. “Sono felice dei ragazzi che ho davanti e mi sento fortunata. Ho tanta voglia di conoscerli meglio e sono serena all’idea che sia uscito il mio lato più dolce e vulnerabile. Se è accaduto è merito delle persone che ho incontrato e della loro capacità di tirar fuori tutto questo attraverso le sensazioni che mi stanno facendo provare. Sento delle emozioni positive e ho voglia di provarne ancora […] Mi colpisce la sincerità e non sopporto chi mette davanti ai propri sentimenti l’orgoglio”, ha confessato Roberta che va d'accordo anche con gli altri due colleghi Joele e Matteo, decisamente preso da Noemi.

