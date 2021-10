Uomini e Donne, Matteo Fioravanti: ''Con Noemi è scattata la scintilla''

Gossip TV

Il tronista Matteo Fioravanti parla del suo percorso a Uomini e Donne e delle corteggiatrici che più l’hanno colpito.

Matteo Fioravanti è un ragazzo semplice e solare, con un passato difficile alle spalle che l’ho ha visto sprofondare nel buio e riemergere più forte di prima. Il nuovo tronista di Uomini e Donne è pronto ad innamorarsi ed ecco cosa ha rivelato a proposito delle corteggiatrici Noemi e Veronica.

Uomini e Donne, Matteo Fioravanti parla delle corteggiatrici

Giovane, solare ma con un passato difficile con il quale scendere a patti, Matteo Fioravanti è approdato sul trono di Uomini e Donne in cerca dell’amore. Sin dalle prime puntate, il romano ha mostrato di avere le idee chiare sulla donna che vuole al suo fianco, ed è rimasto folgorato da Noemi. Ecco cosa ha rivelato Matteo al magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi: “Con Noemi è scattata subito la scintilla. Mi ero presentato al nostro incontro molto nervoso per com’era andata in puntata, ma quando l’ho vista mi ha strappato un sorriso. Come ho confessato a lei, ritrovare una ragazza con quei capelli ricci che proprio piacevano a me è stato uno scherzo del destino. Mi ha colpito in ogni dettaglio e l’ho trovata molto bella. In esterna mi ha detto stare bene e mi ha dimostrato interesse. Mi piace guardarla sorridere, i suoi modi di fare, quel velo di timidezza che mi nasconde: mi intriga e mi ha fatto da subito una buona impressione. Non mi capitava da diverso tempi di vivere certe sensazioni, quindi sono curioso di approfondire”.

L’ultima esterna con Noemi è stata perfetta, ma il Fioravanti sente una certa sintonia anche con Veronica. “Mi ha fatto entrare immediatamente nel suo mondo. Si è raccontata, mi ha appalto della sua famiglia e mi ha mostrato le sue fragilità: la fiducia che mi ha dato mi ha colpito moltissimo. È una bellissima ragazza, ma c’è anche molto altro. Alla sua età ha già tanta forza e carattere. Non mi aspettavo di incontrare una persona così. Veronica mi interessa”, ha ammesso il tronista.

Infine, parlando del suo passato e del ruolo chiave di sua madre nel riprendere in mano la sua vita, Matteo ha raccontato: “C’è stata una fase della mia vita in cui mi sono chiuso, ma la mia famiglia, soprattutto mia mamma, è stata la mia salvezza. In quel periodo ho pensato a cose brutte, ho perso le speranze: il calcio mi ha fatto toccare il cielo con un dito, ma è stato anche quello che mi ha fatto sprofondare […] Cercavo di tenermi occupato, ma non provavo più nessuna emozione: ho perso peso, non avevo più voglia di fare niente. Mia madre ha saputo capirmi e mi ha aiutato a rimettere insieme i pezzi. Nulla potrà mai bastare per restituirle quello che ha fatto per me. Se oggi sono una persona più forte è anche grazie a tutto quello che ho vissuto”. A voi piace il nuovo tronista?

