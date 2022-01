Uomini e Donne, Roberta Giusti e il significativo tatuaggio dopo la Scelta

Gossip TV

Roberta Giusti, dopo la scelta a Uomini e Donne, ha chiesto a Samuele Carniani di accompagnarla a fare un nuovo tattoo.

Roberta Giusti e Samuele Carniani sono usciti allo scoperto dopo la messa in onda della puntata della scelta a Uomini e Donne, confermando al mondo di star vivendo una storia d’amore coinvolgente e profonda. La giovanissima tronista romana ha deciso di celebrare le nuove consapevolezze, raggiunte grazie al percorso nel dating show di Maria De Filippi, con un nuovo e significativo tatuaggio.

Roberta Giusti fa un tatuaggio per Uomini e Donne

Dopo mesi di indecisione, forti emozioni e discussioni furibonde, Roberta Giusti ha preso la sua decisione. La tronista romana ha scelto Samuele Carniani, trovando all’approvazione del pubblico e di Maria De Filippi che, dopo aver offerto il trono alla non-scelta Luca Salatino, ha ammesso di aver sperato in questa scelta. Samuele, infatti, è agli antipodi rispetto a Roberta e proprio per questo i due si incastrano perfettamente, formando una coppia equilibrata che porterà entrambi a crescere. Che Roberta avrebbe scelto Samuele si sapeva sin dalle prime anticipazioni sulle registrazioni, ma nessuno avrebbe pensato che la coppia potesse essere così affiatata anche lontano dalle telecamere, al punto da recarsi insieme in uno studio di tatuaggio per celebrare l’esperienza appena vissuta.

Giusti, infatti, ha voluto imprimere sulla propria pelle uno degli insegnamenti più profondi, ricevuti grazie a Uomini e Donne con la frase: "Ciò che è destinato a te troverà il modo di raggiungerti”. Nel frattempo, il popolo del web ha esultato per la decisione di Roberta, trovando Samuele un ragazzo dolce, comprensivo, romantico e anche molto attraente, mentre c’è grande confusione per l’impegno di Luca come tronista. Il corteggiatore romano ha spaccato l’opinione del pubblico che si è diviso tra chi apprezza la freschezza di Salatino, e chi invece lo trova troppo borioso e sicuro di sé. Insomma, Luca non ha ancora iniziato il suo trono ma deve già dimostrare tanto agli scettici, per permettere loro di ricredersi sul suo conto. Chissà se anche lui troverà l’amore nello studio del dating show di Maria De Filippi, così come è stato per Roberta e Samuele.

