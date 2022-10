Uomini e Donne, che figuraccia: Alessandro piange per Ida, poi vuole Roberta!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Maria De Filippi incastra Alessandro Vicinanza: un video getta ombre sul cavaliere.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Gemma Galgani conosce il cavaliere Santino ma il loro appuntamento è messo in pericolo da Tina Cipollari. Alessandro Vicinanza viene criticato da Ida Platano, dopo il racconto dell’aperitivo che il cavaliere partenopeo ha consumato con Roberta Di Padua, con la quale c’è una forte chimica.

Uomini e Donne, Ida Platano contro Alessandro Vicinanza

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre sulle disavventure amorose di Gemma Galgani. La dama torinese ha lasciato il suo numero ad un cavaliere del parterre maschile del Trono Over, ricevendo un bel due di picche. Per Gemma, tuttavia, c’è l’estroso Santino ovvero un cavaliere di origine pugliesi che vive a Firenze e che si presenta in studio di rosso vestito per conquistarla. Gemma sembra entusiasta per questa nuova conoscenza nonostante lo scetticismo dei due opinionisti che non credono alla sua gioia per un uomo che rispecchia ben poco i suoi canoni estetici.

Dopo un ballo, Tina Cipollari chiede a Gemma di seguirla dietro le quinte con telecamere al seguito, portandola in una vera e propria stanza adibita a studio medico dove si premura di sincerarsi della sua salute, dichiarando di aver chiamato anche un medico. Santino sembra decisamente contrariato, tanto da mettere in discussione l’appuntamento serale con Gemma, che rimane molto delusa perché non vede nulla di male in ciò che è successo. Si passa ad Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, che sono usciti insieme per un aperitivo e si sono trovati entrambi molto bene.

La dama di Cassino ha ammesso di essere rimasta negativamente colpita da una frase di Alessandro, ma di essere comunque molto interessata, tanto che gli avrebbe concesso un bacio anche al primo appuntamento. Ida Platano interviene dopo questo racconto, dichiarando di trovare Alessandro un pagliaccio, mentre il cavaliere crede che lei non sia nella posizione di giudicare, dato che non gli è mai interessato di lui e della loro conoscenza. Ida è contrariata, dal momento che ha raccontato della serata e del bacio con il cavaliere nel migliore dei modi, e ha semplicemente messo in chiaro di non voler andare nuovamente di corsa visto la precedente esperienza insieme.

Maria De Filippi incastra Alessandro, dichirando che c'è un filmato della puntata in cui Ida ribadisce di non volere una storia con lui, per poi parlare con Riccardo Guarnieri del loro amore. Il cavaliere piange disperato perché la dama bresciana lo ha messo nuovamente da parte, e questo dimostra che la sensazione di Ida potrebbe essere vera: Alessandro sta mentendo a Roberta oppure ha mentito a lei?

