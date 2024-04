Uomini e Donne, Roberta Di Padua: "Non commettere lo stesso errore due volte", finito l'idillio con Alessandro Vicinanza?

Gossip TV

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne, Roberta Di Padua, ha creato un certo sospetto parlando di errori commessi due volte: c'entra l'ex cavaliere Alessandro con il quale ha lasciato il dating show ?

Roberta Di Padua criptica sui social ha creato dei sospetti immediati sulla sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza, nata del dating show di Uomini e Donne. L'ex dama di Cassino e l'ex cavaliere campano hanno lasciato il programma insieme e da pochi giorni hanno festeggiato due mesi d'amore, tutto testimoniato dai social e da un recente romantico viaggio che la coppia si è concessa in Marocco.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua spiazza: "Tutto si viene a sapere, il secondo errore che fai non è un errore, è una scelta"

Oggi, la Di Padua, tuttavia, ha spiazzato tutti parlando di seconde possibilità che potrebbero trasformarsi in degli errori. Ma cosa ha scritto l'ex dama di Cassino? Nel primo post c'è scritto, "Lezione 280, Ricorda tutto si viene a sapere" e nel secondo, "Non puoi commettere lo stesso errore due volte. La seconda che lo fai, non è più un errore è una scelta" Proprio questa frase ha alimentato diversi dubbi e sospetti. Roberta, infatti, dopo essersi ritrovata Alessandro nel parterre dell'over, ha deciso di rifrequentarlo subito anche se dopo poche settimane è rimasta del tutto delusa dal suo comportamento. Vicinanza infatti ha dichiarato di voler conoscere Cristina Tenuta e in quel momento l'ex dama di Cassino ha deciso di lasciare il dating show perché non riusciva a sostenere la situazione che si era venuta a creare. Tra Alessandro e Cristina, tuttavia, non è nata alcun sintonia e dopo che Roberta è tornata nel programma, Vicinanza è tornato a corteggiarla finché la Di Padua ha deciso di dargli una nuova possibilità. Non sarebbe nemmeno la seconda perché anni fa, Alessandro era uscito con Roberta per poi dichiarare amore a Ida Platano con la quale ha vissuto una storia d'amore durata circa un anno e conclusa con poche recriminazioni reciproche.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.