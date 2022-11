Uomini e Donne, Roberta Di Padua maliziosa sul bacio con Riccardo Guarnieri: ''Il più bello di sempre''

Gossip TV

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri tornano insieme? La dama di Uomini e Donne ha certamente apprezzato il bacio dato al suo ex durante l’ultima cena romantica insieme.

Roberta Di Padua ha fatto il suo grande ritorno a Uomini e Donne ed è diventata l’idolo di Twitter e l’incubo peggiore di Ida Platano. La dama di Cassino, nonostante la fortissima delusione per la scelta di Alessandro Vicinanza, sembra pronta a innamorarsi di nuovo e, perché no, proprio del suo ex Riccardo Guarnieri. Ecco come ha commentato il loro ultimo bacio romantico.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua spiazza sul bacio con Riccardo Guarnieri

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri stanno per tornare insieme? Da quando ha preso nuovamente parte al parterre femminile del trono over di Uomini e Donne, tirata in ballo durante la rottura tra l’ex tronista Davide Donadei e Chiara Rabbi, la dama di Cassino è diventata l’idolo di Twitter. Roberta, infatti, ha iniziato a frequentare Alessandro Vicinanza prima che lui la piantasse in asso improvvisamente, ammettendo di essere innamorato di Ida Platano, ma Di Padua non ha perdonato e ha reso la vita della coppia difficilissima.

In studio, infatti, la dama ha rivelato tutte le confidenze fatte da Alessandro durante la loro breve ma intensa frequentazione, mettendo in dubbio le parole del cavaliere e portandolo sull’orlo della crisi, per poi uscire a cena con Riccardo Guarnieri e scambiarsi con lui un bacio molto appassionato, che ha fatto infuriare non poco Platano.

“È stato più bello di sempre, proprio come quei baci che ci davamo quando stavamo insieme”.

Questo il commento che ha fatto al settimanale di Uomini e Donne, parlando del bacio con Riccardo. Mentre le Anticipazioni ci svelano che Guarnieri tornerà proprio da Roberta, nonostante in studio tutti lo accuseranno di mostrare interesse semplicemente perché Ida se ne è andata tra le braccia di Alessandro, vivendo la loro relazione fuori dallo studio, Roberta fa una nuova confidenza. La dama di Cassino racconta la sua più grande sofferenza, ovvero la separazione con il suo ex marito, vissuta come “un fallimento che mi porto dietro, una ferita costantemente aperta perché di fatto si è spezzata una famiglia”.

