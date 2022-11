Uomini e Donne, anticipazioni: Riccardo Guarnieri trascorre una notte insieme ad una nuova dama ma ripensa a...

Gossip TV

Ieri, sabato 5 novembre 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne, anticipazioni: Riccardo sorprende ancora tutti

Per quanto riguarda il trono over, Riccardo Guarnieri e Gloria hanno raccontato di aver trascorso una notte insieme. Durante il confronto in studio, Gloria si indispettisce contro Gianni che li attacca mentre, il cavaliere pugliese, fa una confessione che lascia tutti, ancora una volta, a bocca aperta. Riccardo ammette di pensare a Roberta e di voler trascorrere un'altra serata con lei. Dopo gli attacchi di Sperti, Maria De Filippi chiede a Riccardo perché viva ogni vicenda all'interno del dating show in maniera tutt'altro che serena, accendendosi animatamente subito e gli chiede se il motivo del suo comportamento possa essere legato al rimorso di aver lasciato andare Ida. Lui ribadisce che la Platano è un capitolo chiuso e ringrazia Roberta per avergli fatto aprire gli occhi su Ida.

Biagio è uscito a cena con Silvia, una delle dame, tra loro c’è stato un bacio.

Per qunato riguarda il trono clasico, Federico e Carola sono sempre più vicini, ma persino Alice ha affermato che secondo lei Carola sarà la scelta (tanto da dire che vede un futuro per i due), ed questo é il motivo per cui è uscita dallo studio. Federico voleva ballare con Carola ma lei gli ha detto di no perché ha rincorso Alice. Federico D. ha fatto un’esterna con Elena, una nuova corteggiatrice. Lavinia ha fatto un’esterna con Alessio Campoli e i due continuano a conoscersi, Francesco era presente. L’altro Alessio dice a Lavinia che secondo lui a Campoli non piace davvero la tronista.

