Uomini e Donne, Roberta Di Padua insulta Nicole Santinelli, colpo di scena per il trono di Luca Daffrè [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, volani stracci tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli, mentre anche il trono di Luca Daffrè riserva sorprese. Vediamo insieme cosa è successo.

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi si riprende dalla fine della precedente puntata, con il trono classico di Nicole Santinelli, nel quale volano stracci tra la tronista e Roberta Di Padua. Il trono over riserva qualche sorpresa per Alessio, impegnato a conoscere una nuova dama, Cristina. Spazio poi al trono classico con Luca Daffrè e le sue numerose corteggiatrici.

Uomini e Donne, volano stracci tra Nicole Santinelli e Roberta Di Padua. Quest'ultima accusa i corteggiatori di essere "sottoni"

Gianni Sperti aveva iniziato a criticare l'atteggiamento di Andrea e Nicole perché mentre la conduttrice Maria De Filippi faceva vedere l'esterna i due si erano scambiati delle parole che nessuno aveva potuto ascoltare e questo era contrario alle regole del programma. Si intromette nella discussione però Roberta Di Padua, la quale ne dice di ogni tipo contro la tronista e contro i corteggiatori, definendo falsa la prima e "sottoni" i secondi, perché non è possibile che Nicole sia sempre uguale in ogni esterna e con ognuno di loro e i tre cavalieri sembrano invece totalmente bidimensionali e anche esagerati, perché non sembra autentico che nelle prime esterne siano già così presi dalla tronista.

Nicole non riesce a trattenersi dal rispondere per le rime alla dama e volano stracci in studio, con Roberta che insulta pesantemente la tronista, mentre i tre corteggiatori si affannano a difendersi dall'accusa di essere sottoni, senza -come sottolinea Gianni Sperti - preoccuparsi di difendere Nicole o provare a contrastare le parole di Roberta su di lei. Nasce così una discussione tra l'opinionista e uno dei corteggiatori, in particolare, Andrea, perché per Gianni il ragazzo segue un copione ben preciso e non è per nulla sincero. Alla fine, Nicole decide di ballare con Cristian.

Spazio al trono over con Alessio e una nuova dama con cui si sta conoscendo, Cristina, con cui il cavaliere ha una certa chimica, ma che ha qualche anno più di lui. Questa informazione viene divulgata perché si intromette Aurora Tropea nella storia, ricordandogli che lui ha rifiutato il suo numero perché lei era più grande e lui ha iniziato il suo percorso a Uomini e Donne anche per crearsi una famiglia. Il cavaliere le spiega però che all'inizio non conosceva l'età della dama e che quando ha iniziato a provare un maggiore interesse ha scoperto la sua età e non se la sentiva di rinunciare a conoscerla. Ma sente che c'è ancora qualcosa che lo trattiene ed è proprio la questione dell'età, dubbi condivisi anche dalla dama in questione, ma per il momento vogliono continuare a conoscersi e non escludono la possibilità di conoscere anche altre persone. Questa affermazione scatena Armando Incarnato che chiede il motivo per cui dato che comunque Cristina l'ha colpito, il cavaliere vuole continuare a conoscere altre donne. Ne nasce una discussione che però ha breve vita e viene interrotta dall'arrivo di una dama, Valeria, giunta proprio per Alessio. Tuttavia, il cavaliere non è particolarmente colpito da lei e quindi la fa andare via.

Uomini e Donne, Luca Daffré manda via una corteggiatrice: "Non penso di dover aspettare 7 esterne per un abbraccio..."

Spazio al trono di Luca Daffré che ha portato in esterna Chiara, corteggiatrice napoletana dal carattere peperino, e Alessia. La prima esterna che viene mostrata è quella con Chiara: la corteggiatrice ha portato al tronista della pizza fatta in casa, per parlargli della sua famiglia e dell'attività che hanno svolto suo nonno e suo padre, quello di panettieri. Luca le rivela che questo è uno degli aspetti che ama di più della corteggiatrice, che riesce sempre a trasmettergli qualcosa. La ragazza è però restia a farsi abbracciare dal tronista e sembra un po' a disagio. Chiara parla anche dell'altra rivale, Alessandra, e commenta come sia molto tranquilla caratterialmente e che forse Luca potrebbe volere altro.

In studio Alessandra prende la parola e chiarisce il suo punto con Chiara, affermando che il suo essere tranquilla non significa che non abbia carattere. Anche a Luca la corteggiatrice chiede dei chiarimenti e il tronista ammette che ha notato che ha un carattere tranquillo e che vuole sapere se c'è anche altro. Il tronista ammette anche che vede le altre corteggiatrici, molte delle quali non sono andate in esterna con lui ancora, molto spettatrici e quasi poco presenti, però, Gianni gli fa notare che non è successo nulla per cui possano intervenire. Maria rivela alcuni retroscena sulla ragazza con cui Luca è andato in esterna: Alessia è una ragazza che ha conosciuto su Instagram prima di partecipare all'Isola dei Famosi e i due si erano scambiati alcuni messaggi anni fa, senza avere però un seguito. In esterna Alessia rivela di avere una bambina di 5 anni e chiede al tronista se non sia un problema, ma lui ammette che non vuole farsi bloccare da questo. La complicità tra i due è evidente, soprattutto, perché la corteggiatrice è molto diretta e ammette di sentire già il desiderio di baciarlo.

In studio in molti apprezzano la schiettezza della nuova corteggiatrice così come anche la predisposizione al contatto fisico e il tronista decide di approfittare di questo per rivelare a Chiara di essere stato infastidito dalla sua freddezza nell'abbracciarlo e che non vuole dover aspettare 7 esterne per poterla sentire più vicina. La corteggiatrice ammette di essere restia perché nota che lui è molto espansivo anche con altre corteggiatrici, perciò, tende a frenarsi, ma la sua risposta infastidisce il tronista. Ne nasce un battibecco tra i due che vede lo studio dalla parte del tronista, il quale a sua volta riflette che percepisce come finto l'atteggiamento della corteggiatrice. Alla fine della discussione, Chiara si alza e torna a sedersi tra le altre corteggiatrici, mentre Luca sceglie di ballare con Alessia.Maria annuncia che la corteggiatrice sta parlando con la redazione e che sembra intenzionata ad andar via. Ma il tronista non è intenzionato ad andarla a riprendere e, infatti, alla fine Chiara va via, lasciando tutti alquanto basiti.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne