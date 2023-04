Uomini e Donne, Gianni Sperti stuzzica Armando Incarnato e volano stracci in studio [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, mentre Armando Incarnato e la nuova dama Rebecca raccontavano la loro serata, Gianni Sperti non ha perso occasione per criticare il cavaliere, facendo nascere una discussione. Vediamo insieme cosa è successo.

La puntata di Uomini e Donne inizia mostrando i retroscena della scelta di Lavinia Mauro, per poi proseguire con il trono over con un nuovo cavaliere Claudio C. alle prese con tre dame, ma anche con Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato con due nuove dame con cui si stanno conoscendo.

Uomini e Donne, Armando Incarnato e Gianni Sperti ai ferri corti

Lavinia Mauro ha scelto Alessio Corvino e la felicità della coppia, alle prese con i primi momenti insieme, è mostrata dalla produzione. In camerino sono raggiunti da Federico Nicotera e Carola Carpanelli, che hanno tifato per loro dall'inizio, poi anche dalla mamma e dalla sorella di Lavinia e poi la coppia è andata via, in hotel, dove ha trascorso una piacevole giornata, tra battibecchi e baci.

Si torna poi in studio dove Maria De Filippi presenta un nuovo cavaliere, Claudio C., per il quale sono scese tre dame: Gemma Galgani, Aurora Tropea e Gabriella. Tuttavia, il tempo di far sedere il cavaliere sulla sedia che Tina Cipollari ne dice una delle sue e chiede al cavaliere di accavallare le gambe e non indossare abiti troppo attillati, perché sono poco consoni a un uomo della sua età. L'opinionista vorrebbe continuare con una delle sue trovate e, infatti, comincia a gironzolare per lo studio cercando di attirare l'attenzione dei cameramen per inquadrare il cavaliere, mentre la conduttrice le fa spegnere il microfono per evitare di far sentire alcune delle sue perle! Tutto questo succede mentre Gemma parla con il cavaliere e rivela di aver ballato con lui, dato che non appena l'ha visto ne è rimasta colpita. E, infatti, tanto per cambiare, la dama torinese si inalbera accusando l'opinionista di fare il suo show puramente per darle fastidio. Il cavaliere si presenta e rivela di avere 66 anni, colpendo molto lo studio, perché sembra più giovane e fa nascere una discussione sull'età dell'uomo e la differenza d'età che ha ad esempio con Gemma, più grande di lui. Per Claudio non ci sono problemi e ammette che l'età anagrafica non è per lui non problema, facendo spuntare un gran sorriso sul volto della dama torinese. Dato che la sera avrà appuntamento con Gabriella, il cavaliere decide di ballare con Aurora, dato che è la dama con cui ha avuto meno contatti.

Ancora spazio al trono over, con Riccardo Guarnieri e Valentina, una delle dame del parterre. Il cavaliere ha detto di aver lasciato il numero anche a un'altra dama, Rebecca, che però ha rifiutato, ammettendo di non essere interessata e che non voleva perder tempo ad accettare un numero che non le interessava. Riccardo rivela che la serata trascorsa con Valentina è stata molto piacevole e ha intenzione di proseguire con la dama. A sua volta, Valentina ammette di essersi divertita molto con il cavaliere e che le è parso meno spigoloso che appare in studio, suscitando lo stupore di Gianni Sperti. Arriva però un colpo di scena: Rebecca si siede al centro studio perché ha accettato il numero di Armando Incarnato. La dama ha rivelato che esteticamente il cavaliere è molto il suo tipo, perciò ha accettato.

Riccardo si inserisce nella conversazione ammettendo che anche a Valentina piace Armando e infatti la dama rivela che la settimana precedente gli ha lasciato il numero, perché aveva notato degli sguardi di interesse del cavaliere, ma Armando non ha mai richiamato. Il cavaliere ci tiene a sottolineare che solo perché non ha accettato il numero non vuol dire che Valentina sia una brutta ragazza, tutt'altro. Inoltre, è contento che Rebecca sia voluta andare oltre quello che ha visto dalla televisione, perché significa che così può dimostrare di non essere come a volte lo dipingono. Si inserisce Gianni nella discussione, chiedendo provocatoriamente ad Armando se è questo l'unico motivo per cui è a Uomini e Donne: dimostrare di essere migliore di come appare. Ne nasce uno dei soliti teatrini tra i due, con il cavaliere che accusa apertamente Gianni di non capire volutamente ciò che dice, mentre Gianni continua con le sue insinuazioni.

Si passa al trono classico con l'esterna tra la tronista Nicole Santinelli e Cristian: il corteggiatore nelle ultime puntate si era lamentato che la tronista l'aveva "parcheggiato" in favore di altri corteggiatori, ma ora la situazione sembra essere molto divera: Cristian ha portato Nicole a vedere la casa dove vorrebbe andare a vivere e vuole che la tronista sia la prima a vederla. La loro esterna è molto passionale e dolce e c'è tra loro molta complicità, anche senza alcun bacio. In studio, anche Maria nota che tra i due non c'è stato nessun bacio e la tronista rivela che era voluta questa scelta, perché i due baci che ha dato ad Andrea e Carlo l'hanno confusa molto e non voleva che questa confusione aumentasse, ma la scelta è dipesa anche dall'attrazione per il corteggiatore, attrazione che non sente così forte come per gli altri due. Anche Cristian ammette di averla sentita più frenata in questa esterna e le chiede se lei senta del trasporto per lui, ma la tronista ammette che non è ancora così.

