Uomini e Donne, Roberta Di Padua fa un apprezzamento inaspettato su Barbara De Santi

Roberta Di Padua, protagonista del trono over di Uomini e Donne, risponde a qualche domanda sul Natale.

Roberta Di Padua è una delle dame del trono over più amate e chiacchierate degli ultimi anni. La dama di Cassino è pronta ad innamorarsi ma sembra avere difficoltà a trovare l’anima gemella nello studio del dating show di Canale 5, soprattutto con il ritorno di Alessandro Vicinanza che complicherà tutto. Roberta ha raccontato al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi qualcosa sul suo Natale.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua sorprende: cosa ha confessato

Protagonista del trono over di Uomini e Donne, Roberta Di Padua spera di trovare l’amore nello studio del dating show di Maria Dei Filippi. La stagione televisiva è iniziata con diversi scontri, primo tra tutti quello con la nuova tronista Ida Platano, con la quale ci sono diverse questioni in sospeso. Roberta ha raccontato il suo Natale alla rivista ufficiale del programma di Canale 5, ammettendo di non aver mai ricevuto un regalo imbarazzante.

“Fortunatamente non ho mai ricevuto un regalo imbarazzante da un uomo, anche perché ho sempre trovato compagni abbastanza attendi ai miei gusti”.

Roberta ha poi parlato di due colleghe del trono over, facendo un bellissimo complimento a Barbara De Santi. Viste le polemiche nate dal fatto che la dama non si sente sensuale, la dama di Cassino ha ammesso che vorrebbe spronarla con un regalo super sensuale, magari da utilizzare insieme alla sua dolce metà. “A Barbara e a Cristina. A Barbara regalerei un completo intimo molto sexy, anche se pensa il contrario, la trovo davvero una donna sensuale. A Cristina, invece, regalerei un paio di décolleté tacco dodici perché so che le ama moltissimo”.

Di Padua nomina anche Cristina, ma questo prima delle ultime Anticipazioni sconvolgenti. La dama ha iniziato a frequentare nuovamente Alessandro Vicinanza, e sembrava andare tutto bene fino a quando il cavaliere ha dato spazio a Cristina, iniziando a corteggiarla. Dal momento che Alessandro si è mostrato molto interessato a questa conoscenza, Roberta ha deciso di abbandonare il programma da sola!

