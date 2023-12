Uomini e Donne, anticipazioni: Roberta Di Padua ha lasciato il programma

Oggi, martedì 12 dicembre 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni, diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni e dal blog di Isaechia.

Nella registrazione di oggi Roberta Di Padua ha lasciato la trasmissione perché Alessandro Vicinanza ha accettato di uscire e conoscere Cristina Tenuta. Roberta ha fatto presente di non riuscire a rimanere nel programma vedendo Alessandro conoscere e frequentare altre dame perciò ha deciso di lasciare il dating show.

Nella registrazione di ieri, Alessandro aveva ripetutamente chiesto a Cristina di conoscersi ma la dama aveva rifiutato perché non interessata e per non fare un dispetto a Roberta. I due avevano ballato insieme suscitando il disappunto della Di Padua. Oggi, Cristina, ha cambiato idea e ha deciso di provare a conoscerlo. Alessandro le aveva anche mandato nel suo camerino dei palloncini e un biglietto.

Le parole di Alessandro Vicinanza al magazine di Uomini e Donne. Venerdì, il cavaliera campano, intervistato dalla rivista dedicata al programma, aveva parlato proprio di Roberta.

"Ricordo le nostre uscite dello scorso anno, e una donna che non me la dà vinta, quindi è appassionante perché con lei non ti annoi mai. Poi è una persona coinvolgente, e ha tante qualità che mi spingerebbero a riprovare a uscire con lei. Anzi, più che riprovare, per me sarebbe un ricominciare da zero facendo tabula rasa del passato. Io mi ero accorto della nostra sintonia, ma il mio cuore in quel momento andava da un'altra parte e, anche se provavo a spostarmi altrove, tornava sempre là. Questo mi ha portato a vivere una storia importantissima, di cui ancora oggi non rinnego nulla... certo è che con Roberta avevo lasciato delle cose in sospeso a cui mi è capitato di pensare e sarei contento di poterle riprendere"