Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza lo fanno sui social: cosa succede?

Strani movimenti social tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Cosa succede tra i due protagonisti di Uomini e Donne?

Cosa succede tra due dei protagonisti più discussi del trono over di Uomini e Donne? Dopo essersi dati due di picche nello studio del dating show di Canale 5, i fan hanno notato strani movimento social tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Ecco cosa succede.

Uomini e Donne, Roberta stuzzica Alessandro su Instagram?

Il ritorno di Alessandro Vicinanza nello studio di Uomini e Donne ha creato non poche dinamiche all’interno del dating show di Canale 5. Mentre Ida Platano sembra aver dimenticato il suo ex fidanzato e interviene esclusivamente se tirata in ballo o chiamata in causa da Maria De Filippi, concentrandosi piuttosto sui suoi corteggiatori che sembrano averla decisamente colpita, Alessandro si è reso protagonista di un rovente triangolo. Il salernitano, infatti, ha ripreso la conoscenza con Roberta Di Padua ma si è rifiutato categoricamente di darle l’esclusiva, per poi rivelare di nutrire un forte interesse per Cristina Tenuta la quale, sebbene inizialmente titubante, si è poi mostrata molto presa dal cavaliere.

Le Anticipazioni di Uomini e Donne ci hanno rivelato che anche tra Alessandro e Cristina finirà in tragedia, dato che la dama vorrebbe impegnarsi seriamente mentre Alessandro si mostra spesso distratto da altre donne. Insomma tra i due finirà la conoscenza, almeno per il momento, e Vicinanza avrà la faccia tosta di chiedere un ballo a Roberta, la quale rifiuterà senza possibilità di appello. Mentre Tenuta lancia frecciatine a Vicinanza su Instagram, il popolo del web si è accorto di bizzarri movimenti social tra Roberta e Alessandro, che potrebbero confermare un improvviso ritorno di fiamma tra i due.

La dama di Cassino, infatti, ha postato una Ig Stories con una sensuale gamba in primo piano con tanto di tacco 12 e un profumo in primo piano. Lo stesso profumo che Alessandro spruzza nella foto pubblicata sul suo profilo, mentre guarda in camera attraverso lo specchio. Provocazione o casualità? Quel che è certo è che, se anni e anni di Uomini e Donne ci hanno insegnato qualcosa, il colpo di scena è sempre dietro l’angolo.

