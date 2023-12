Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza insieme? Spunta una segnalazione!

Gossip TV

Nonostante le Anticipazioni di Uomini e Donne vogliano chiusa la frequentazione tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, una segnalazione mette tutto in dubbio!

Come abbiamo visto nella puntata di oggi, 1°dicembre, di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, per Roberta Di Padua il capitolo Alessandro Vicinanza è tutt'altro che chiuso. La dama del trono over, infatti, ha rinfacciato all'ex rivale e fidanzata del cavaliere, l'attuale tronista Ida Platano, di averglielo portato via. Ma il ritorno di Vicinanza nel programma cosa comporterà per lei?

Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza di nuovo insieme? Spunta una segnalazione

Che la dama abbia ancora un certo debole per l'ex cavaliere è evidente da ciò che è successo in quest'ultima puntata, dove Ida e la dama del trono over si sono scontrate e Roberta ha avuto da ridire sull'atteggiamento della tronista nei suoi confronti, proprio a proposito di Alessandro Vicinanza. Secondo quanto riportato dalle ultime anticipazioni di Uomini e Donne, il ritorno del cavaliere nel programma porterà a un riavvicinamento con Di Padua, ma la breve frequentazione tra i due giungerà a termine dopo un confronto al centro studio.

Eppure, sembra che la situazione non sia del tutto conclusa: secondo quanto riporta una segnalazione pubblicata dall'esperta di gossip Deianira Marzano, sembra che Roberta e Alessandro si siano rivisti fuori dal programma, a Cassino, città in cui risiede la dama del trono over:

"Deia, questa mattina Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza a Cassino a fare colazione in un bar, nei pressi della stazione"

