Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza festeggiano il primo San Valentino: "Ci ho sempre creduto"

In occasione del loro primo San Valentino dopo l'uscita da Uomini e Donne, Roberta Di Padua ha pubblicato una romantica dedica per Alessandro Vicinanza.

Oggi, 14 febbraio, per una coppia appena uscita da Uomini e Donne è un'occasione molto speciale: stiamo parlando di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, protagonisti del trono over del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. La coppia, infatti, festeggia il primo San Valentino insieme e per l'occasione, l'ex dama ha deciso di pubblicare una romantica dedica al suo compagno e ai fan.

Uomini e Donne, la romantica dedica di Roberta Di Padua per Alessandro Vicinanza

I due ex protagonisti del trono over, dopo un lungo tira e molla, hanno deciso di uscire insieme da Uomini e Donne: quando Alessandro era tornato, lui e Roberta avevano deciso di frequentarsi di nuovo, ma l'interesse del cavaliere per Cristina Tenuta aveva portato Roberta ad abbandonare il programma.

Quando vi aveva fatto ritorno, Di Padua si era mostrata restia a qualsiasi contatto con il cavaliere, mentre quest'utltimo aveva scaricato Tenuta e aveva nuovamente rivolto le sue mire su Roberta. Nonostante, quest'ultima si fosse mostrata indifferente, l'insistenza del cavaliere l'aveva poi convinta a risentirlo e nel corso di una delle ultime puntate andate in onda, il pubblico ha assistito all'uscita dal programma della nuova coppia.

In occasione del giorno di San Valentino, Alessandro ha pubblicato sui social una foto insieme a Roberta, con la scritta Together. Lo scatto è stato ricondiviso dalla dama, che ha poi deciso anche di pubblicare una dedica al suo compagno e un ringraziamento ai suoi fan:

"Sono invasa dal vostro amore, un amore così grande che forse non merito. Vi sto leggendo, siete tanti, troppi… sono felice di esservi arrivata, avete ragione: “i miei occhi non sanno mentire, sono la mia condanna”. Lottate, se ci credete, ascoltatevi, le risposte sono dentro di noi. P.s. In quel filo c’ho sempre creduto!"

