Uomini e Donne, Alessandro e Roberta riprendono a uscire. Tina li asfalta: "Questo mi sa di minestra riscaldata" [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua riprenderanno a uscire. Arriva la stroncatura di Tina Cipollari.

Oggi, a Uomini e Donne, si riparte dalla fine della scorsa puntata, con il trono classico e i tronisti al centro dell'attenzione. Il trono over del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi vede Alessandro e Roberta al centro studio intenti a ricominciare la loro frequentazione. Un nuovo corteggiatore per Barbara De Santi. Un chiarimento inatteso attende Alessio e Claudia.

Uomini e Donne, Alessandro e Roberta riprendono a uscire. Tina li asfalta: "Minestra riscaldata"

Ida e Mario hanno trascorso un'esterna davvero sentita e piacevole, ma in studio il corteggiatore ammette di voler andar via perché ha sentito dietro le quinte il litigio furioso della tronista con Alessandro Vicinanza e gli sono venuti diversi dubbi, così chiede a Ida se è davvero convinta della sua scelta e la tronista gli dice che se è tornata è perché vuole rimettersi in gioco e sa che nel programma avrà la possibilità di andare a un passo più cauto. Convinto da queste parole, Mario decide di restare e ammette che è molto colpito dalla tronista, perché ammira la sua risolutezza nel rimettersi in gioco. Si passa a Brando, che ha avuto un'esterna molto commovente con Beatriz: la corteggiatrice, infatti, ha deciso di ricreare un'atmosfera natalizia perché sa che questo periodo è molto difficile per lui a causa del rapporto con suo padre e ha voluto dargli la possibilità di formare nuovi ricordi. In trasmissione, Brando ammette che ha molto apprezzato questo gesto e si è sentito molto vicino a lei. Cristian nel frattempo ha incrociato lo sguardo di Viriginia e l'ha vista particolarmente infuriata, perciò, chiede cos'abbia e per placarla le chiede di ballare, provocando la rabbia di Valentina.

Ci spostiamo sul trono over con Alessandro e Roberta Di Padua: i due non sono usciti, ma nel dopo puntata hanno parlato e mentre la dama è sempre molto presa, ma cerca di fargli capire che è molto diffidente, mentre il cavaliere fa il solito piacione e cerca di indagare se c'è ancora un interesse da parte di Roberta. In studio, gli opinionisti, in particolare, Tina Cipollari, commentano negativamente il tutto, parlando di minestra riscaldata, ma vedono anche Roberta poco convinta, perché il cavaliere è sceso per mettersi in gioco e lascerà il numero ad altre donne.

Si passa al trono over con Barbara De Santi per la quale è sceso un corteggiatore: Federico, 46 anni, avvocato sardo che ammette di aver provato interesse per lei dopo aver visto il suo confronto con Marco Viola. Titubante perché il corteggiatore ha una folta barba, Barbara sembra propensa a eliminarla, ma alla fine decide di continuare a conoscerlo. Al centro studio si siedono Claudia e Alessio che stanno uscendo con Vincenzo e Manuela, ma entrambi non sembrano molto felici della situazione e si riapre una discussione tra loro e la fine della loro storia. Maria De Filippi chiede come dovrebbe sentirsi Manuela vedendo ancora che Alessio sta male per Claudia, ma la dama risponde che lo vede convinto di voler andare oltre, anche perché Alessio ammette che non ha comunque intenzione di ricominciare con Claudia. Tuttavia, i due decidono di vedersi per un ulteriore chiarimento, perché è evidente che c'è qualcosa di irrisolto per entrambi.

