Uomini e Donne, rissa sfiorata tra Tina Cipollari e Pinuccia: il gesto shock della dama (VIDEO)

Furiosa dopo l’ennesima critica di Tina Cipollari al suo rapporto con Alessandro Rausa, Pinuccia affronta l’opinionista di Uomini e Donne.

Si fa sempre più accesa la rivalità tra Tina Cipollari e Pinuccia, nuovo volto del trono over di Uomini e Donne. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda su Canale5, dopo aver ascoltato l’ennesimo sermone dell’opinionista a proposito del rapporto con Alessandro Rausa, Pinuccia ha sbottato e si è alzata dalla sua sedia come una furia con l’intenzione di attaccare Tina per farla tacere. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Uomini e Donne, Pinuccia pronta a picchiare Tina Cipollari?

Da diversi mesi, ormai, è noto al pubblico di Canale5 che se Pinuccia siederà al centro dello studio di Uomini e Donne, Tina Cipollari sarà pronta ad intraprendere una discussione furiosa con la dama di Vigevano in men che non si dica. Sarà che Tina non sopporta Pinuccia, sarà che l’opinionista non crede al sentimento della dama e l’accusa di voler semplicemente essere al centro dell’attenzione, Tina non riesce ad avere pietà della donna e si scaglia con sempre più insistenza contro di lei. Recentemente, mentre tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è finita in tragedia, Alessandro Rausa è tornato sui propri passi, perdonando Pinuccia per quello che è successo tra loro e invitando la dama a Lecce, per mostrarle la propria città. L’esterna tra i due non è affatto piaciuta a Tina, che ha sottolineato come vi sia una disparità di interesse tra Pinuccia e Alessandro.

“Se tu parli d’amicizia e lei dopo sette mesi parla di amore e di coppia, non siete d’accordo. Voi non siete una coppia e non definiamo quel viaggio una luna di miele. Non era un’esperienza per capire se stavate bene insieme. Non è vero che è contenta. Sembra un leone inferocito, ora ditemi dove la vedere la felicità sul volto di questa donna? È arrabbiatissima perché era partita con delle aspettative”.

Rausa ha negato, chiedendo a Pinuccia di rivelare la verità nel caso si fosse offesa per qualcosa, come ad esempio il fatto che abbiano trascorso la notte separati per volere del cavaliere. La dama di Vigevano ha ribadito di essere felice - sebbene la sua espressione non seguisse affatto le sue affermazioni, poi ha sbottato contro Tina accusandola di essere una donna cattiva, che ama distruggere le coppie innamorate e seminare zizzania, perché gelosa e acida. Insomma, una sequela di insulti che hanno provocato la reazione di Tina, la quale si è avvicinata a Pinuccia per controbattere, innescando a suo volta la reazione a catena: la dama, improvvisamente, si è alzata dalla sua sedia ed è corsa dietro a Tina con fare minaccioso, sfiorando la rissa!

