Uomini e Donne, al via le registrazioni: confermati alcuni volti del Trono Over

Ecco chi lascia e chi resta a Uomini e Donne, a breve nuovamente su Canale 5 con una nuova edizione.

Uomini e Donne torna su Canale 5 a partire da settembre ma le registrazioni si terranno ben prima e potranno fornirci succulente anticipazioni sul dating show di Maria De Filippi. Ecco quando si terranno e chi sarà presente tra i protagonisti del Trono Over.

Uomini e Donne, le anticipazioni sulle registrazioni

Si prepara a debuttare su Canale 5 la nuova edizione di Uomini e Donne, per la gioia di tutti coloro che hanno sentito la mancanza del dating show di Maria De Filippi durante questa lunga stagione estiva. Stando alle prime anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, le registrazioni di Uomini e Donne si terranno il 30 e il 31 agosto 2022, e ci daranno un bel po’ di informazioni importanti sulla nuova stagione.

Per prima cosa conosceremo finalmente i tronisti in carica, che sembra saranno presi da giovani sconosciuti al mondo della televisione, pronti a mettersi in gioco in amore senza badare ai social e alla popolarità. Ci saranno anche i protagonisti del Trono Over, che sembra saranno tutti confermati a dispetto dei pettegolezzi. Troveremo così Gemma Galgani, Ida Platano, Armando Incarnato, Biagio Di Maro, ma anche la romana Gloria Nicoletti, già apparsa in tv prima di Uomini e Donne.

Mistero sulla possibile partecipazione di Riccardo Guarnieri: certamente Maria lo avrà invitato a sedere nel parterre maschile, ma l’orgoglioso cavaliere accetterà dopo tutte le critiche ricevute per l’ennesimo scontro con Ida Platano? Non resta che attendere pochissimi giorni per scoprirlo, mentre l'attenzione è rivolta anche a Pinuccia e Alessandro Rausa, che dopo un'estate insieme potrebbero aver capito di amarsi oppure essersi allontanati per sempre.

