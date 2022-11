Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri confessa i sentimenti per Ida Platano che lo snobba!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Riccardo Guarnieri fa capire di essere ancora preso da Ida Platano, lei invece lo snobba per Alessandro Vicinanza.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Riccardo Guarnieri ammette tra le righe di provare ancora qualcosa di forte per la sua ex Ida Platano, la quale spinge il cavaliere a confessare per poi ballare con Alessandro Vicinanza che sembra aver perdonato. Si passa al trono classico con la tronista Lavinia, uscita in esterna con Alessio Campoli che ha voluto in studio per conoscerlo meglio, ma sembra che il romano abbia più dubbi che certezze su questa opportunità.

Uomini e Donne, Ida Platano ignora Riccardo Guarnieri

La nuova puntata di Uomini e Donne riprende dal ritorno in studio di Riccardo Guarnieri, fuggito improvvisamente dopo aver attaccato Ida Platano, protagonista dell’ennesima sceneggiata, e averla vista ballare con Alessandro Vicinanza. La dama bresciana, piuttosto scocciata dall’atteggiamento del suo ex fidanzato, chiede perché vuole andarsene dal programma senza neppur provare a frequentare altre donne e lui ammette che nessuna donna accetta il suo numero, proprio per la cattiva pubblicità che gli ha fatto Ida. Maria De Filippi fa notare che Riccardo ha dato il numero esclusivamente a Cristina e quest’ultima ammette di non averlo accettato perché, oltre a non aver provato nulla per lui a pelle, crede fermamente che Riccardo sia ancora legato a Ida perché il suo innervosirsi è troppo evidente.

Spinto dai presenti, Guarnieri confida di essere geloso pur non provando più amore per Ida come era un tempo, dichiarando tuttavia contemporaneamente di voler andare via da Uomini e Donne per chiudere un capitolo definitivamente. Insomma, Riccardo nega ma fa capire che per Ida prova ancora qualcosa eccome. Vedendo il cavaliere pugliese nuovamente indeciso e inconcludente, Ida chiede di poter ballare con Alessandro, che non ha proferito parola nonostante l’importanza di questo scambio pubblico, mentre Riccardo rimane con un pugno di mosche.

Si passa al trono classico con la tronista Lavinia, uscita in esterna con il corteggiatore Alessio Campoli - noto al pubblico per essere stato la scelta di Angela Nasti - che ha voluto chiamare espressamente lei per conoscerlo meglio. Dopo un’esterna di conoscenza, in studio, Alessio ammette di essere interdetto dall’atteggiamento di Lavinia nei confronti del rivale partenopeo, dichiarando di essere preoccupato per i repentini ripensamenti della tronista. Lavinia cerca il confronto, cercando di capire se Alessio sia realmente interessato a lei visto anche che lui ha espresso una preferenza per Federica Aversano, e il corteggiatore romano esplode mostrandosi particolarmente infastidito dalle domande pressanti. Armando Incarnato interviene in difesa della tronista romana, facendo notare che nessuno dei corteggiatori riesce ad essere abbastanza sensibile da approcciarsi con Lavinia e le sue problematiche.

Alessio si difende, dichirando di essere una persona diretta e senza tatto per carattere ma di non voler mancare di rispetto a Lavinia, perché conosce bene i suoi problemi e li rispetta. Secondo i presenti, il corteggiatore romano non è molto interessato alla tronista, dato che dopo una solo uscita insieme ha più dubbi che certezze.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.