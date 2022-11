Uomini e Donne, Biagio Di Maro torna e passa la notte con una dama: Tina Cipollari incontenibile

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, il racconto di Biagio Di Maro suscita ilarità in Tina Cipollari.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti sono usciti di nuovo insieme, anche se il cavaliere continua a sostenere di non provare alcun trasporto emotivo. Mentre la dama romana è sorda ai consigli dei presenti, Paola rifila una dura batosta al cavaliere Alessandro che pensava andasse tutto a meraviglia con lei.

Uomini e Donne, Biagio Di Maro fa una nuova conquista

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con lo sfogo di Riccardo Guarnieri che, dopo la fine della registrazione, se la prende con Gloria Nicoletti e Roberta Di Padua, che ha accusato di non essere state totalmente sincere con lui. Il cavaliere pugliese è andato a letto con Gloria, per poi ammettere di voler uscir ancora con la sua ex Roberta trovandosi davanti allo sdegno della romana e alla decisione della dama di Cassino di non approfondire il possibile ritorno di fiamma. Scopriamo che Riccardo e Gloria si sono visti e hanno chiarito, trascorrendo insieme la serata. In studio, gli opinionisti sono scettici sia per il fatto che Gloria abbia dato una seconda occasione al cavaliere, sia dal fatto che Riccardo voglia continuare a uscire con la romana nonostante abbia detto di non provare per lei nessun sentimento.

Mentre Nicoletti appare più coinvolta dalla conoscenza, Riccardo è confuso e continua a fare avanti e dietro tra la dama e Roberta, con la quale ammette di non voler uscire non per mancanza di interesse bensì perché si è sentito accusato dalla dama di Cassino. Mentre la situazione rimane fumosa, si passa alla conoscenza tra la dama Paola e Alessandro che sono usciti insieme un’altra volta, passando insieme parte della serata in albergo. La dama ha ammesso di nutrire molti dubbi non vedendo l’aspetto passionale di questo rapporto, che non corrisponde al suo ideale. Alessandro è molto dispiaciuto perché crede di essere stato passionale e rispettoso con Paola, coprendola di attenzioni durante i loro appuntamenti, ma lei è irremovibile.

Perplessa, Gemma Galgani interviene dichiarando che se avesse fatto lei questo discorso sulla passione in studio si sarebbe scattato il pandemonio. Tina Cipollari, invece, interviene mettendo la dama in difficoltà chiedendo esattamente cosa non è andato durante il loro incontro intimo. Alessandro, da vero cavaliere, aveva preparato un omaggio per Paola e ha voluto darle lo stesso il regalo, ammettendo di non aver ancora capito cosa intende per passione dato che lui pensa di avercene messa anche tanta. Si passa poi a Biagio Di Maro, tornato a Uomini e Donne dopo una lunga e bizzarra assenza, che è uscito ancora con Silvia, con la quale ha trascorso tutta la notte insieme tra passione e momenti di intimità, suscitando le provocazioni hot di Tina, che ci rimane malissimo quando Silvia ammette di non essere andata sino in fondo.

