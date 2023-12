Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri presto di nuovo nel programma? Spunta un indizio sui social!

Gossip TV

Riccardo Guarnieri, ex cavaliere di Uomini e Donne, potrebbe tornare presto in studio? Spunta un indizio sui social!

A Uomini e Donne, in questa edizione, sono tornati diversi volti noti al pubblico di Canale5: non solo Ida Platano è diventata la nuova tronista del dating show di Maria De Filippi, ma anche Alessandro Vicinanza è ritornato per rimettersi in gioco, dopo la rottura con Platano e sembra già interessato a iniziare un percorso con Roberta Di Padua. Anche Armando Incarnato, sebbene siano alcune puntate che non si vede in tv, è tornato nel dating show.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri pronto a tornare nel programma?

Ma, potrebbe esserci un altro noto volto che potrebbe fare presto ritorno: stiamo parlando di Riccardo Guarnieri, il quale non si è ripresentato in trasmissione perché durante l'estate si è fidanzato con una ragazza, Gabriella, esterna al mondo dello spettacolo. Tempo dopo, oltre alle prime foto dei paparazzi, è stato proprio l'ex cavaliere a ufficializzare la loro storia, pubblicando uno scatto in cui stringeva la mano alla donna.

E, la conferma sarebbe giunta anche dalla stessa conduttrice Maria De Filippi, la quale avrebbe rivelato in studio che l'ex cavaliere tarantino si era fidanzato e quindi non sarebbe tornato a corteggiare nessuna dama. Tuttavia, come ha fatto notare il blogger Lorenzo Pugnaloni, Riccardo Guarnieri potrebbe tornare presto negli studi Elios, perché sembrerebbe esserci aria di crisi con la fidanzata.

Infatti, anche diversi fan, hanno notato che Riccardo Guarnieri ha smesso di seguire sui social la fidanzata da quasi due settimane. Inoltre, nelle sue stories è apparsa una storia che ha fatto riflettere i fan e che ha alimentato i dubbi su un ritorno del cavaliere nel programma:

Ogni cosa accade per una ragione. Quale? Te la mostrerà il tempo"

