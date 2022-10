Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri incantato dall’abito cortissimo di Federica Aversano: Maria De Filippi ironizza

Gossip TV

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda su Canale 5, Riccardo Guarnieri è stato pizzicato da Maria De Filippi che non ha potuto non notare lo sguardo sognante rivolto a Federica Aversano. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri incantato da Federica Aversano

Sin dal debutto della nuova stagione di Uomini e Donne su Canale 5, Riccardo Guarnieri non ha nascosto di provare una forte attrazione per Federica Aversano, conosciuta lo scorso anno quando la partenopea si trovava alla corte di Matteo Ranieri in qualità di corteggiatrice. Maria De Filippi, vedendo Riccardo sinceramente interessato alla giovane, ha chiesto al cavaliere se avrebbe voluto lasciare il Trono Over ed entrare a far parte del parterre dei corteggiatori di Aversano, ma lui ha tentennato.

Il pubblico ha accusato Riccardo di non voler rischiare di dover lasciare il programma, dal momento che se venisse eliminato da Federica per regolamento dovrebbe andarsene, e sembra che effettivamente questo sia l’unico motivo per cui il cavaliere pugliese non si decide. Mentre Federica lo sorprende con un invito per un caffè, Guarnieri mostra senza remore di essere attratto dalla bella tronista, mangiandola con gli occhi nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, quando lei si è presentata con un abito cortissimo e sensuale. La presentatrice ha notato immediatamente lo sguardo di Riccardo, il quale ha ammesso.

“La guardo spesso… Non è solo l’abito, io ho sempre dichiarato che a me lei piace e mi piacerebbe conoscerla. Ma l’ultima condizione che hai messo non mi era piaciuta, ovvero quella di sedermi lì in mezzo”.

Mentre il commento certamente non avrà fatto piacere a Ida Platano, nonostante la dama spergiuri di aver dimenticato Riccardo, Federica ricorda al cavaliere che non è lei a fare le regole e che, se non vuole rischiare, a lui non rimarrà che guardarla da lontano. Nel frattempo, Maria commenta confermando che Federica non ha potere sulla questione e chiedendo a Guarnieri se ci ha ripensato: il cavaliere tuttavia non lascia la poltrona.

