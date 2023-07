Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha una nuova fiamma? Ecco l'ultima indiscrezione!

Gossip TV

Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri, abbia una nuova fiamma. Ecco cosa sappiamo!

Tra i più noti protagonisti di Uomini e Donne, il programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, Riccardo Guarnieri è stato spesso, quest'anno, al centro studio, a causa delle diverse vicissitudini sentimentali in cui è stato coinvolto.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha una nuova fiamma?

Il cavaliere del trono over, infatti, nella prima metà della stagione di Uomini e Donne è tornato spesso al centro della scena per via della frequentazione con l'ex Ida Platano: nonostante la loro storia fosse oramai archiviata da qualche anno, i due non sembravano capaci di dimenticarsi vicendevolmente, tanto che sembrava quasi che il cavaliere fosse pronto a dare una nuova chance alla sua ex. Tuttavia, stanca anche dell'atteggiamento di Riccardo, Ida ha ritrovato la felicità e l'amore accanto ad Alessandro Vicinanza e ha abbandonato il programma, decidendo di vivere la loro storia d'amore lontano dalle telecamere. Ida e Riccardo si sono rivisti in occasione di un acceso incontro al centro studio, dovuto ad alcune affermazioni del cavaliere che avevano molto infastidito la dama e ancora sui social il cavaliere ha spesso lanciato frecciatine alla sua ex e al compagno di lei, definito da lui un pagliaccio.

Dopo l'uscita di scena dal programma, Riccardo aveva intrattenuto una relazione, alquanto turbolenta, con Gloria Nicoletti, altra dama del parterre, ma all'ennesimo tentennamento del cavaliere nell'uscire insieme, Gloria aveva abbandonato il programma. Poco prima della chiusura estiva di Uomini e Donne, infine, Riccardo era uscito con un'altra dama, Giusy, ma la loro frequentazione era durata poche uscite e si era conclusa con un'epica litigata in centro studio, dove, ancora una volta, sia gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, sia la conduttrice Maria De Filippi, avevano ritenuto inopportuno l'atteggiamento del cavaliere. L'ultima puntata della trasmissione si era chiusa con Riccardo e la sua decisione di accettare una nuova dama giunta a conoscerlo, ma per sapere se e come evolverà la situazione bisognerà aspettare settembre.

Nel frattempo, Deianira Marzano ha riportato un'importante segnalazione sul cavaliere tarantino: sembra, infatti, che Riccardo Guarnieri sia stato paparazzato a cena con una donna di nome Gabriella. Secondo quanto riportato dalla gossippara, sembra anche che tra i due sia scappato un bacio e in molti hanno ipotizzato che il cavaliere abbia intrapreso una relazione con la misteriosa donna. Altre segnalazioni riportano, inoltre, che con Gabriella il cavaliere si sia recato anche a un matrimonio, tenutosi il 30 giugno, come provano le foto inviate a Marzano. Chissà se questa storia proseguirà o si interromperà proprio in concomitanza dell'inizio delle riprese della nuova stagione televisiva...

