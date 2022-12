Uomini e Donne, ''Riccardo Guarnieri farebbe meglio ad andarsene'': dura stoccata al cavaliere

Gossip TV

Lucrezia Faglia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, confida di essere scettica sul percorso di Riccardo Guarnieri nello studio.

La permanenza di Riccardo Guarnieri nello studio di Uomini e Donne rende scettici sempre più fan del programma, certi che al cavaliere pugliese non interesse nessuna dama e che stia cercando inutilmente di dimenticare Ida Platano. Anche Lucrezia Faglia, ex corteggiatrice di Federico Nicotera, non crede alla possibilità che Riccardo esca dal programma con un nuovo amore.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri abbandona?

Da quando ha fatto il suo ritorno a Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha catalizzato l’attenzione del pubblico del dating show di Canale 5. Nel bene e nel male, il cavaliere pugliese è uno dei volti più popolari del programma e si parla spesso di lui, soprattutto da quando Ida Platano ha lasciato con Alessandro Vicinanza per vivere questa storia d’amore lontano dalle telecamere. Secondo molti, infatti, Riccardo sarebbe ancora innamorato di Ida ma avrebbe giocato male la sua ultima possibilità, sminuendo la dama e non trovando più terreno fertile per i suoi giochi psicologici.

Riccardo ha iniziato a frequentare Gloria Nicoletti, che ha lanciato un affondo al cavaliere, per poi ammettere di avere interesse per l’ex Roberta Di Padua nonostante il rapporto intimo con la dama romana e concludere accettando nuove dame alla sua corte. Insomma, Guarnieri è confuso e anche l’ex corteggiatrice Lucrezia Faglia non ha potuto non notarlo.

“Se fossi in Riccardo me ne andrei perché secondo me chiodo scaccia chiodo nello stesso contesto non può funzionare - racconta a MondoTv24 - È un uomo che fatica a dire quello che prova e non so se ad oggi prova ancora dei sentimenti, ma credo che debba cambiare aria e questi triangoli li trovo deleteri”.

Lucrezia si è unita al coro degli spettatori che non vedono trasparenza in Riccardo né la possibilità di trovare un nuovo amore, avendo ancora il cuore impegnato. L’ex corteggiatrice di Federico Nicotera ha commentato anche il percorso con il tronista romano, mollato dopo aver visto mancanza di interesse, suggerendo che sarà Carola la sua scelta.

