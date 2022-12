Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato insieme in un noto reality show: il gossip

Gossip TV

Sembra che per Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato sia arrivato il momento di salutare Uomini e Donne, per approdare in un noto reality show di Canale 5.

Uomini e Donne torna a gennaio con le nuove puntate ma si mormora che Maria De Filippi, sulla spinta dello share altissimo che sta collezionando il suo dating show su Canale 5, voglia apportare sostanziali modifiche al parterre del trono over. Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato potrebbero, così, essere fatti fuori dal cast anche in vista della proposta che si vocifera sarebbe arrivata ai due cavaliere nelle ultime settimane, quella di partecipare ad un noto reality show di Mediaset.

Uomini e Donne, Riccardo e Armando lasciano per…

La stagione televisiva di Uomini e Donne riprenderà a gennaio, dopo lo stop per la pausa natalizia, ma nel frattempo Maria De Filippi ha riunito i protagonisti del trono over e del trono classico per le nuove registrazioni che vedono Lavinia Mauro in crisi con Alessio Corvino per il bacio dato ad Alessio Campoli. Si vocifera che, visto il crescente interesse del pubblico e il record di share ottenuto nel corso delle ultime settimane, la presentatrice abbia intenzione di rinnovare il trono over, chiedendo ai cavaliere e alle dame che da anni lo frequentano senza alcun risultato di lasciare il loro posto a nuove leve.

Il mormorio ha allarmato alcuni telespettatori che, vedendo come Maria ha fatto fuori Pinuccia senza troppe cerimonie nonostante fosse una delle sue favorite sino a poco tempo prima, ha ipotizzato che nella scrematura potrebbero ricadere anche Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Il cavaliere partenopeo è in studio da anni e non ha mai trovato una donna che lo spingesse a lasciare il programma o che lo facesse pensare innamorato. Recentemente, Armando se l’è presa prima con Cristina accusandola di mentire sui sentimenti che prova per lui, poi con Antonella che l’ha fatto infuriare dando un penoso spettacolo al centro dello studio. Riccardo, dopo essersi dimostrato sempre più confuso sul futuro con Ida Platano nonché geloso della sua ex fidanzata, ha intrapreso la conoscenza di Gloria Nicoletti salvo poi relegarla ad amica di letto, confondendo tutti con i suoi discorsi senza capo né coda.

Insomma, sul web Riccardo e Armando non sono amati e vengono additati come due pessimi esempi di uomini che si rapportano con le donne. Questo potrebbe convincere Maria a dichiarare finito il loro tempo a Uomini e Donne? La notizia è accompagnata da un altro scoop altrettanto succulento: Armando e Riccardo potrebbero decidere di lasciare a prescindere perché Ilary Blasi li vuole come naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi in primavera.

