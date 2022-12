Uomini e Donne, anticipazioni: Lavinia bacia Alessio Campoli e litiga con Alessio Corvino

Gossip TV

Oggi, mercoledì 28 dicembre 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: scopriamo cosa è successo nel trono classico e over.

Scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover:

Anticipazioni trono classico:

Lavinia Mauro ha litigato con Alessio Corvino perché in studio si vede l’esterna in cui lei bacia Campoli. Corvino non voleva neanche tornare in trasmissione, e in studio i due hanno litigato. Alice Barisciani, dopo la scorsa registrazione, ha avuto uno sfogo in camerino perché Federico Nicotera aveva preferito ballare con Carola Carpanelli. In studio si vede un’esterna tra Federico e Carola. I due hanno litigato e discusso non riuscendo a trovare un punto d’incontro. Federico e Carola hanno continuato a discutere anche in studio. Però con Alice il tronista ha avuto difficoltà nel gestire le discussioni. Federico voleva ballare con Alice, ma lei ha detto che non c’era una motivazione che l’avrebbe spinta a farlo. Interviene Gianni Sperti facendoli ragionare, in tutto ciò Carola si alza e si va a sedere. Federico balla con Alice.

Anticipazioni trono over:

Si parte da Gemma che sta continuando la conoscenza con Alessandro. La dama non si è tirata indietro nonostante il cavaliere sia intenzionato ad uscire con Pamela. Gloria ha ribadito la volontà di chiudere la frequentazione con Riccardo Guarnieri e oggi ad oggi ha intenzione di approfondire la conoscenza con Umberto.

Cristina palesa il suo interesse per Alessandro, dichiarando anche che hanno avuto modo di sentirsi. La dama viene attaccata da Armando Incarnato e da Tina e Gianni.

Il dating show di Canale 5 è in pausa per le festività di Natale, Il programma infatti si è fermato il 21 dicembre 2022, quando è andata in onda l’ultima puntata dell’anno. Il primo appuntamento ci aspetta lunedì 9 gennaio 2023, come sempre alle 14.45 su Canale 5.

