Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri deriso dal web: l’addio è vicino?

Riccardo Guarnieri e il suo percorso a Uomini e Donne fanno arricciare il naso al pubblico del programma di Canale 5, che ci va già pensate contro il cavaliere pugliese.

Riccardo Guarnieri è senza dubbio uno dei protagonisti più discussi dell’ultima stagione di Uomini e Donne, a causa dei suoi repentini ripensamenti in tema amoroso, al rapporto poco comprensibile con Ida Platano e alle nuove conoscenze che si concludono sempre in modo negativo, alcune più delle altre come nel caso di quella con Gloria Nicoletti. Il web non sopporta il cavaliere pugliese che, messo alle strette, potrebbe lasciare il programma di Canale 5.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri pronto a lasciare il programma?

Da quando ha deciso di tornare nello studio di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri è stato protagonista di tantissimi scontri al centro dello studio del programma di Maria De Filippi. Il cavaliere pugliese si è mostrato felice di aver incontrato nuovamente Ida Platano, la donna che per lui ha rappresentato il rapporto d’amore più importante ma anche più controverso, con discussioni atroci e tira e molla infinito davanti le telecamere e fuori dal dating show di Canale 5. Quando Riccardo, tuttavia, ha provato a riavvicinarsi a Ida riaccendendo in lei il desiderio di un nuovo ritorno di fiamma, per poi deluderla e portarla sull’orlo di una crisi di nervi, il pubblico di Uomini e Donne si è fermato ad osservare il comportamento del cavaliere e ha espresso il suo giudizio.

Secondo la maggior parte dei fan, infatti, Guarnieri è un uomo narcisista e pieno di sé, pronto ad accontentare i propri capricci per sentirsi desiderato come nel caso di Gloria Nicoletti con la quale sono volati stracci. Ancora meno comprensibile è stato il comportamento di Riccardo al ritorno di Ida e Alessandro Vicinanza, dopo aver lasciato il programma come coppia. Il cavaliere pugliese si è rifugiato dietro le quinte e non ha voluto saperne di salutare la coppia, neppure quando De Filippi stessa ha espresso le proprie perplessità in modo palese.

Non sto capendo più allora:

A Riccardo piace Gloria, ma non vuole stare con Gloria, però vuole convivere con lei perché comunque gli piace, ma non vuole stare con lei perché comunque è impossibilitato e non tanto interessato #uominiedonne



pic.twitter.com/YI5CvZs0lP — amicamia (@Spettatricegfv1) December 14, 2022

Nel frattempo, il popolo di Twitter regala gioie ed è sempre più scatenato nei confronti di Riccardo, soprattutto dopo le ultime discussioni con Gloria, la quale è apparsa sinceramente presa dal cavaliere. Leggendo tutti questi commenti negativi e non riuscendo a trovare la sua strada a Uomini e Donne, Guarnieri abbandonerà il programma? Certamente tra i detrattori del cavalieri c'è anche Gemma Galgani, che l'ha pungolato con ferocia nelle ultime puntate.

GLORIA NON SEI TU IL PROBLEMA

NON E' TUA FIGLIA E LA SUA ETA' IL PROBLEMA

E' RICCARDO CHE E' UN COGLIONEEEEEEEEEEEE #uominiedonne pic.twitter.com/JSKSYJ9wdA — elle (@ThisCasino) December 14, 2022

