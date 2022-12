Uomini e Donne, Gemma Galgani senza pietà con Riccardo Guarnieri: ''Hai un problema, dovresti risolverlo''

Gossip TV

Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri hanno un duro confronto nello studio di Uomini e Donne. Ecco cosa è successo nell’ultima puntata su Canale 5.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne su Canale 5, parlando delle relazioni e di quella che sogna per sé stessa, Gemma Galgani ha espresso un duro giudizio su Riccardo Guarnieri. Secondo la dama torinese, infatti, il cavaliere avrebbe bisogno di aiuto per sbloccarsi nelle storie d’amore e mettersi veramente in gioco, essendo evidentemente bloccato a livello inconscio. Ecco come ha reagito Riccardo alle parole di Gemma.

Uomini e Donne, Gemma Galgani punzecchia Riccardo Guarnieri

Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri sono indirettamente legati dal rispettivo rapporto con Ida Platano. Nello studio di Uomini e Donne, infatti, il cavaliere pugliese si è innamorato della dama bresciana per poi trovarsi immerso in una sequela di tira e molla senza fine, polemiche, ritorni di fiamma, proposte di matrimonio mai esaudite, sino a quando Ida ha voltato pagina con Alessandro Vicinanza e Guarnieri non l’ha presa benissimo, rifiutandosi addirittura di guardare la coppia in studio. Gemma, invece, è la migliore amica della Platano da diversi anni e per lei è stata sorella, madre e consigliera, portando il loro rapporto ad un nuovo livello anche lontano dalle telecamere.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, quando Federico Nicotera ha incastrato Carola con una foto sospetta, Gemma ha ballato con il giovane cavaliere Giuseppe, incuriosendo i presenti. Maria De Filippi ha chiesto spiegazioni e la dama ha spiegato come stanno le cose con il cavaliere, ammettendo poi il suo punto di vista sulle relazioni.

“Giuseppe mi ha chiesto di ballare e io ho ballato. Lui con me è stato chiaro sin dal primo ballo che abbiamo fatto. Io ero interessato a lui, e mi ha detto che pensava ad una relazione progettata nel futuro e non sarei stata adeguata alle sue aspettative, è una persona molto chiara e diretta. Cosa vuol dire che è più giovane? L’età non è anagrafica, per me è quella che rappresenta il proprio modo di essere. Io ho ancora delle aspettative, sono contenta di svegliarmi la mattina e di poter dare e ricevere, mi metto sempre in gioco”.

Uomini e Donne, Gemma non perdona Riccardo e lui...

Gemma ha confidato, dunque, di aver contattato e lasciato il suo numero a cavaliere più giovani perché si è sentita attratta da loro. A quel punto, ironicamente, Gianni Sperti le ha suggerito di iniziare a frequentare Riccardo, dato che entrambi sono single, e lei è inorridita, lanciandosi poi in un’ammonizione al pugliese che si è mostrato contrariato dallo sfogo della Galgani, ma non ha voluto replicare per non creare ulteriori polemiche.

“Io di te non parlo mai, so che se molto prevenuto nei miei confronti. Hai paura di portare avanti le tue storie, forse è un problema che dovresti risolvere. Non dico che hai malafede, penso tu abbia paura, devi fare qualcosa… Vai avanti sbloccati. Non voglio farti da psicanalista, ma hai un blocco. Tu svicoli sempre, io non te lo dico in maniera cattiva, dico semplicemente che hai una barriera che ti sei creato e che non riesci a buttare giù”.

