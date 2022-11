Uomini e Donne, Ida Platano protagonista dell'ennesima sceneggiata: anche Maria dice basta!

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Ida Platano e Alessandro Vicinanza non trovano pace ma Maria De Filippi non ci sta e rimprovera la dama.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Ida Platano lascia tutti senza parole per l’ennesima scenata di gelosia ad Alessandro Vicinanza, nonostante il consiglio di Maria De Filippi di lasciare libero il cavaliere. La presentatrice è decisamente stupita da ciò che accade in studio, e riprende Ida per il suo atteggiamento, invitandola a lasciare libero Alessandro.

Uomini e Donne, Ida Platano la fa grossa: questa volta anche Maria interviene

La nuova puntata di Uomini e Donne vede protagonisti Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due hanno discusso nel corso dell’ultimo appuntamento con il dating show di Canale 5, quando Alessandro ha ammesso che avrebbe ballato al centro studio con Roberta Di Padua, la quale ha dichiarato di essere delusa perché non ha mai avuto modo di chiarire veramente con il cavaliere partenopeo. Roberta vorrebbe parlare con Alessandro, guardandolo negli occhi per capire se è reale il suo sentimento per Ida o meno, dato che il cavaliere continua a guardarla insistentemente. Ida interviene mostrandosi gelosa, e Roberta le chiede perché interviene sulla loro conoscenza se lei attualmente non è neppure la fidanzata.

La dama di Cassino continua a non credere alla versione dei fatti di Alessandro perché lui ha fatto delle affermazioni molto importanti sulla loro conoscenza. Maria De Filippi interviene, proponendo ai due di ballare nonostante le recriminazioni di Ida, che viene inviata a lasciar stare il cavaliere che deve essere libero di scegliere. Alessandro e Roberta ballano al centro dello studio e, come prevedibile, Ida esce dietro le quinte per non assistere. Armando Incarnato prende parola per scagliarsi contro Vicinanza, accusandolo di aver accettato il ballo facendo piangere Ida, ma tutti gli fanno notare che questo ballo serviva proprio a dimostrare alla dama bresciana che Roberta è un capitolo chiuso.

Dietro le quinte, nonostante Ida abbia detto pubblicamente che non se la sarebbe presa per questo ballo, la dama esplode contro Alessandro e lo accusa di non amarla veramente come sostiene. Maria accusa Platano di mettere paura ad Alessandro, confondendolo con le sue dichiarazioni per poi comportarsi al contrario, facendolo sempre apparire colpevole. La presentatrice, al limite per l’atteggiamento della dama, le fa notare che lei pochi giorni prima ha fatto una sceneggiata a Riccardo Guarnieri e Roberta perché sono usciti insieme, per poi liquidare Alessandro quando ha chiesto spiegazioni sulla sua reazione assurda. Riccardo prende la parola, lanciando accuse a Platano e ricordandole di aver preso con leggerezza l’appuntamento con Alessandro ad inizio stagione, per poi comportarsi come una donna innamorata. Ida chiede di poter ascoltare cosa si sono detti Alessandro e Roberta durante il ballo.

