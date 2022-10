Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri a ruota libera su Federica Aversano, poi punge Roberta Di Padua: ''Mi è indifferente''

Gossip TV

Riccardo Guarnieri è tornato nello studio di Uomini e Donne con le idee chiare: fidanzarsi entro l’anno. Ecco cosa ha rivelato il cavaliere pugliese sull’ex Roberta e sulla nuova tronista Federica Aversano.

Contro ogni pronostico, dato il drammatico epilogo dell’ultima stagione, Riccardo Guarnieri è tornato nello studio di Uomini e Donne e ha intenzione di trovare, a tutti i costi, la sua anima gemella. Nonostante continui a punzecchiare Ida Platano, il cavaliere si dice indifferente alle sue ex, compresa Roberta Di Padua, e molto interessato invece alla giovane tronista Federica Aversano.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri rompe il silenzio sulla nuova stagione

Il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne ha decisamente animato l’epilogo dell’ultima stagione del programma di Maria De Filippi. Il cavaliere pugliese ha discusso con Ida Platano, scoppiando in lacrime per la canzone che ricorda il momento della proposta di nozze, per poi uscire a cena con lei e tornare in studio con la convinzione di non provare più nulla né voler ricominciare una storia d’amore. Ida ha reagito malissimo e, tornati in studio a settembre, i due protagonisti del Trono Over hanno continuato a discutere, quando Riccardo si è detto scioccato del fatto che Ida avesse bloccato il suo numero telefonico per non ricevere neppure un messaggio chiarificatore.

Nel frattempo, Riccardo è rimasto abbagliato dalla presenza di Federica Aversano sul trono, chiedendo di poterla corteggiare ma non volendo lasciare il parterre e rischiare il tutto per tutto. Mentre Federica ha sorpreso Guarnieri, suscitando non poche polemiche tra il pubblico, lui ha confidato al settimanale ufficiale del dating show:

“Federica, per quanto poco la conosca, mi ha dato l’impressione di essere una ragazza con la testa sulle spalle e per questo, alla fine, non vedo come un problema la nostra differenza d’età […] Quando Federica mi ha detto che avremmo potuto semmai prenderci un caffè se fossi diventato suo corteggiatore, mi è sembrato volesse darmi un contentino […] Mi piace ancora molto”.

Nel frattempo, a Uomini e Donne è tornata anche Roberta Di Padua a causa di un triangolo pericoloso con Davide Donadei e Chiara Rabbi, che ancora non si è del tutto risolto. La dama di Cassino ha accettato di tornare come volto fisso del programma, rivelando di essere stata contattata da Riccardo, con il quale c’è stata una storia breve ma intensa, conclusa in dramma. A differenza di quanto svelato dalla Di Padua, il cavaliere ha negato di aver mai più contattato la sua ex, che al momento ammette essergli del tutto indifferente.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.