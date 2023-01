Uomini e Donne, Riccardo Gismondi e i rumors sulla nuova fiamma: "Con lei ha tradito l'ex fidanzata"

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, Riccardo Gismondi si è mostrato con una nuova compagna, alimentando però il gossip secondo cui è proprio con lei che avrebbe tradito l'ex fidanzata Camilla Mangiapelo. Ecco cos'è successo.

L'estate scorsa, la coppia formata da Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo annunciò la rottura, spezzando il cuore ai fan di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi dove i due si erano conosciuti. A quanto pare sono emersi dei rumors che coinvolgerebbero Gismondi e l'attuale nuova fidanzata: i due, infatti, si sarebbero conosciuti prima che con Mangiapelo finisse la storia.

Uomini e Donne, Riccardo Gismondi ha tradito Camilla Mangiapelo con la nuova compagna?

I due non hanno mai voluto rivelare i dettagli della rottura, lasciando che i fan del programma di Canale 5 si dedicassero alle più diverse congetture. Sembra, però, che da parte di Gismondi ci sia stato un tradimento e che il tronista l'avrebbe consumato con l'attuale fidanzata.

A raccontare questo rumors è stato Amedeo Verza, che ha richiamato l'attenzione sulla nuova fiamma di Riccardo Gismondi, una ragazza di nome Valentina. Su di lei, infatti, avrebbe detto:

"Persone vicine a entrambi mi avevno detto, giorni fa, che loro due si vedono da un po'. I ben informati dicono che Riccardo avrebbe tradito Camilla proprio con questa ragazza."

Sulla famosa nuova fiamma si sa solo che non è un volto conosciuto nel mondo dello spettacolo, al di là del suo account Instagram da quasi 5000 followers. Per quanto riguarda Camilla Mangiapelo, la corteggiatrice non ha rilasciato dichiarazioni, ma oramai Gismondi è un capitolo chiuso, dato che pochi giorni fa ha pubblicato una foto con il suo nuovo compagno, il giocatore del Frosinone Calcio Luca Moro.

