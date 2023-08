Uomini e Donne, reunion tra le dame del trono over Ida Platano e Gemma Galgani!

Gossip TV

Ida Platano e Gemma Galgani, le due note dame del trono over di Uomini e Donne, si sono riviste e hanno postato alcune foto della loro reunion!

Mentre fervono i preparativi per la prossima stagione di Uomini e Donne, in arrivo da lunedì, 11 settembre, su Canale5, due note protagoniste del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi si sono riviste per una speciale reunion, condividendo sui social gli scatti. Stiamo parlando delle due dame del trono over Ida Platano e Gemma Galgani.

Uomini e Donne, Ida Platano e Gemma Galgani insieme per una reunion

Platano e la dama torinese sono sempre state molto affiatate, supportandosi a vicenda durante il loro percorso nel dating show e difendendosi dagli attacchi delle rivali. Quando Ida Platano ha lasciato il programma con Alessandro Vicinanza, Gemma non ha saputo trattenere le lacrime per la felicità della sua amica e, anche a distanza di mesi dall'addio al dating show, le due dame del trono over continuano a essere amiche.

Ida Platano e Gemma Galgani si ritrovano durante le vacanze estive #uominiedonne https://t.co/4no9OL8GqF — disagiotv (@disagio_tv) August 21, 2023

Infatti, sono state protagoniste di una piccola reunion, trascorrendo una domenica insieme: su Instagram, sono apparse diversi video di Ida Platano e Gemma Galgani insieme, in stazione, pronte a vivere una giornata diverse, in compagnia l'una dell'altra. Per la prossima stagione di Uomini e Donne, il ritorno della dama torinese è oramai certo, anche se in molti hanno presupposto che potrebbe trattarsi dell'ultima volta che Gemma torna nel dating show. Oltre a lei, rivedremo sicuramente altri volti noti del programma, come Riccardo Guarnieri, ex storico di Ida Platano, e Armando Incarnato, nonostante le numerose e insistenti voci di un addio da parte del cavaliere napoletano.

Ida è stata spesso protagonista del gossip, questa estate, per la sua relazione con Alessandro Vicinanza: i due hanno lasciato insieme il programma, sorprendendo molti fan della trasmissione, ma a distanza di tempo, continuano a essere uniti e affiatati. Nelle ultime settimane si erano diffuse voci di un possibile allontanamento tra i due, prontamente smentite da dediche e foto postate sui social. Tuttavia, si vocifera anche che la coppia ritornerà come ospite speciale del programma già nelle prime puntate della nuova stagione. Dato che le ultime news rivelano che le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne avverranno già questa settimana, scopriremo presto se rivedremo Ida e Alessando di nuovo in trasmissione.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne