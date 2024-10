Uomini e Donne, retroscena shock su Maura: cosa ha fatto per corteggiare Mario Cusitore

Gossip TV

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda su Canale 5, Maura Vitali è tornata in studio per corteggiare Mario Custiore ma emerge un retroscena shock sulla dama, che riguarda il suo ex Gianluca Rocchetti.

Sorpresa per il pubblico di Uomini e Donne ma anche per Mario Custiore che, nel corso della puntata del dating show di Canale 5 andata in onda giovedì 3 ottobre 2024, si è trovato a dover scegliere se frequentare o meno Maura Vitali. La dama è un volto noto del programma dato che partecipò lo scorso anno, uscendo poi mano nella mano con Gianluca Rocchetti. Ora, single e libera, Maura vuole conoscere l’ex frequentazione di Ida Platano, ma c’è un particolare che sembra aver tenuto ben nascosto e che invece è clamoroso. Di cosa si tratta?

Uomini e Donne, Maura alla corte di Mario Custiore

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne su Canale 5, Mario Cusitore è tornato al centro dell’attenzione del pubblico del dating show di Maria De Filippi. Il cavaliere ha accettato di tornare nello studio come protagonista del parterre maschile del trono over, suscitando non poche polemiche e la reazione di Armando Incarnato, rimesso al suo posto da Maria De Filippi. Per Mario è scesa Maura Vitali, vecchia conoscenza del programma che ha lasciato insieme a Gianluca Rocchetti. Il cavaliere partenopeo si è mostrato molto combattuto dal momento che, se da una parte è innegabile che Maura susciti il suo interesse, dall’altra conosce piuttosto bene Gianluca e sente di tradire la sua fiducia ammettendo la dama alla sua corte.

Nonostante le iniziali perplessità, Cusitore ha ceduto e la dama è rimasta in studio per conoscerlo meglio ma c’è un retroscena che Vitali si è guardata bene dal rivelare. Da quanto tempo, infatti, ha concluso la sua love story con Gianluca? Secondo Amedeo Venza tutto è avvenuto in fretta e furia e senza il minimo tatto nei confronti del Rocchetti, a causa della presenza di Mario a Uomini e Donne che avrebbe immediatamente richiamato Maura, facendole nascere una strana voglia di tornare nel parterre femminile. "Maura lascia il fidanzato Gianluca con un messaggio Whatsapp e come per magia si ripresenta per chi? Per Mario”, questo lo scoop lanciato dall’esperto di gossip su Instagram che apre a un nuovo scenario.

Uomini e Donne, Maura sta mentendo?

Nello studio di Uomini e Donne dame e cavalieri vengono e vanno, e non è strano trovare volti già conosciuti che, dopo essere tornati single, si rivolgono nuovamente al format di Maria De Filippi per trovare l’anima gemella. Maura Vitali ne rappresenta proprio il caso, dal momento che dopo aver lasciato il programma di Canale 5 con Gianluca Rocchetti, con il quale ha intrapreso un’intensa storia d’amore, è tornata per provare a corteggiare Mario Cusitore. Il cavaliere si è fatto venire lo scrupolo nei confronti di Rocchetti ma vedendo Maura piuttosto risoluta ha ceduto all’innegabile fascino della bella dama, peccato che il partenopeo ignora come sia avvenuta la rottura.

Gianluca non ha ancora preso parola sui social per spiegare la sua versione dei fatti, anche se il pubblico di Uomini e Donne spera che lo farà presto per assistere al confronto con Maura, ma sembra appunto che la decisione sia stata presa dall’oggi al domani a causa della presenza di Mario di nuovo in studio. Vitali sta mentendo a tutti? Lo scopo della dama è quello di tornare davanti le telecamere e sta usando Cusitore per poterlo fare? Certo sono dubbi legittimi ma è vero anche che Maura potrebbe aver sempre nutrito un forte interesse per Mario, non provando neppure ad avvicinarlo a causa della frequentazione con Ida Platano, e ora che il cavaliere è single potrebbe averne voluto approfittare. Certo questo mette in luce quanto il sentimento per Gianluca fosse tutto tranne che vero amore.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.