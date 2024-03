Uomini e Donne, Raffaella Scuotto torna sui social dopo la scelta di Brando Ephrikian

Gossip TV

La corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo la scelta di Brando ha rotto il silenzio su Instagram.

Nella registrazione del 12 marzo scorso, Brando Ephrikian ha concluso il suo lungo trono a Uomini e Donne, scegliendo a sorpresa, Raffaella Scuotto.

Il giovane veneto, ha deciso di scegliere Raffaella alla quale ha detto di aver preso questa decisione con il cuore e non con la testa. La corteggiatrice è esplosa di gioia e la scelta è stata molto con tanti abbracci e un lunghissimo bacio. Dopo la registrazione della puntata, la 25enne campana è tornata sui social condividendo un pensiero di un utente e ringraziando tutti per l'immenso affetto che ha ricevuto durante la sua avventura nel dating show di Canale 5. Raffaella ha condiviso un messaggio privato ricevuto da un sostenitore: "Raffi sei sogno, grazie per averci regalato lo spettacolo che sei: meravigliosa creatura”, ha scritto l'utente e la corteggiatrice ha poi aggiunto: “Il mio cuore è troppo piccolo per tutto questo. Grazie per tutto l’affetto che mi fate arrivare tutti i giorni anche tramite la mia famiglia, eternamente grata.”

Nella giornata di ieri, anche il padre di Brando ha condiviso un suo pensiero sui social, felice per la scelta del figlio. Gianluca Ephikrian ha taggato sui social sia l'ex tronista che Raffaella e ha rivolto alla coppia i suoi migliori auguri:

"Vi auguro tutta la felicità del mondo"

