Uomini e Donne, Raffaella Scuotto su Brando Ephrikian: "Ho capito di amarlo quando..."

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian sono una delle coppie dell'ultima edizione di Uomini e Donne più amate. L'ex corteggiatrice ha raccontato ai fan quando ha capito di essersi innamorata del tronista.

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono una delle coppie nate nell'ultima edizione di Uomini e Donne: il tronista trevigiano e la corteggiatrice napoletana hanno lasciato insieme il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi dopo 7 mesi di percorso e una prima mancata scelta che ha registrato un boom di ascolti nella storia del programma. A distanza di mesi dal loro addio al mondo della tv, Raffaella ha risposto alle curiosità dei fan e ha rivelato loro quando ha capito di essersi innamorata di Brando.

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto svela quando ha capito di essersi innamorata di Brando

Raffaella Scuotto è molto attiva sui social e non manca di condividere con i fan la sua vita quotidiana, dai consigli di skincare alla rivelazione di retroscena e dettagli meno noti della sua storia d'amore con Brando Ephrikian. In particolare, di recente, l'ex corteggiatrice ha svelato come ha capito di essersi innamorata del tronista. La corteggiatrice napoletana ha raccontato che è stato un amore che è nato gradualmente e che ha capito di amare Brando da alcune piccole cose, anche se inizialmente non voleva ammetterlo neppure a sé stessa, perché aveva una grande paura di questo sentimento:

"In tante piccole cose e in tanti piccoli momenti. Dicevo tra me e me: “sento di starmi innamorando” fino a che non l’ho sentito così forte da dirlo ad alta voce (cosa che mi spaventava tantissimo essendo stata da sola per molto). Non ti innamori in un attimo ma in tanti attimi…E attimo dopo attimo lo senti crescere sempre di più. A volte me ne rendo conto anche dai miei occhi quando lo guardano. Senza che possa realmente vederli, lì percepisco più luminosi che mai"

L'ex corteggiatrice ha raccontato che solo stando con Brando ha compreso quanto è liberatorio e bello poter essere sé stessi con la persona che si ama al 100%, senza maschere, senza timore del giudizio:

"Non mi sono mai sentita al 100% libera di essere me stessa con qualcuno. Ma con Brando, più passa il tempo più la complicità cresce perché a crescere è il nostro legame. Legame che si rafforza conoscendosi sempre di più, sia nel profondo dell’anima attraverso il vissuto, sia nel quotidiano attraverso le sfumature del nostro carattere. La conoscenza tra due persone può sgretolare un legame nel caso in cui due anime non si trovino affini o, come nel nostro caso, può portare il legame a rafforzarsi perché ci si comprende, ci si accetta e ci si innamora dei punti forti e/o dei punti deboli dell’altro: è un legame speciale"

Poi, a una domanda che le chiedeva cosa direbbe alla sé stessa di un anno fa, Raffaella ha risposto che le ricorderebbe di non mollare mai, che tutto si ottiene con sacrificio e che sbagliare è giusto, ma non bisogna mai arrendersi. Inoltre, si è detta che se tornasse indietro vorrebbe essere meno impulsiva e arrogante e non lasciare sempre che gli altri si approfittino della sua bontà d'animo:

"Ma soprattutto, che sono orgogliosa di me, nonostante tutto e tutti. Che rifarei tutto esattamente come ho fatto nella mia vita fino ad oggi perché ogni mia scelta racconta un pezzo esatto di me. Di continuare a camminare per la mia strada e a testa alta perché tutto ciò che ho fatto, faccio e farò è solamente grazie a me e a nessun altro. Di avere fiducia, perché prima o poi, sarà tutto ripagato"

Uomini e Donne, Brando e Raffaella sempre più innamorati

La scelta di Brando Ephrikian è stata la puntata più seguita di tutta l'edizione: il tronista trevigiano era corteggiato da Raffaella Scuotto e Beatriz D'Orsi e, mentre all'inizio era molto attratto da quest'ultima, con il tempo, il carattere solare e maturo di Raffaella lo hanno portato a innamorarsi di lei, senza quasi rendersene conto. Quando il momento della scelta è arrivato,Brando ha però rimandato la sua decisione perché aveva visto Raffaella particolarmente ostile nei suoi confronti e temeva che gli dicesse di no. Così, dopo altre due lunghe esterne con le corteggiatrici, Brando ha scelto Raffaella, definendola la sua "scelta di cuore e non di testa".

Tuttavia, nonostante l'amore che provavano, non è stato semplice all'inizio e la coppia ha raccontato al magazine della rivista le difficoltà iniziali vissute. Raffaella ha ammesso che in parte era dipeso dai cambiamenti a cui sono andati incontro: avevano vissuto il loro rapporto solo attraverso lo studio del programma e circondati da telecamere.

Inoltre, ha aggiunto Brando, inizialmente si è chiuso e non riusciva ad aprirsi e fidarsi totalmente della corteggiatrice. Il tronista ha concordato con le parole della fidanzata e ha ammesso che le cose sono migliorate tra loro gradualmente e con naturalezza, esattamente com'è nato il loro amore. Nonostante stiano insieme da pochi mesi, la coppia ha svelato di aver preso in considerazione l'idea della convivenza, per poter annullare le distanze geografiche tra loro, visto che "è sempre più difficile separarsi dopo essere stati insieme".

