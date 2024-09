Uomini e Donne, Raffaella Scuotto risponde ai rumors sui tradimenti di Brando Ephrikian

Gossip TV

Brando Ephrikian ha tradito Raffaella Scuotto? L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di rispondere ai rumors sui presunti tradimenti del fidanzato. Ecco la sua replica.

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono stati tra i protagonisti dell'edizione 2023/2024 di Uomini e Donne: il tronista trevigiano ha conosciuto nel suo percorso la corteggiatrice napoletana e la sua rivale, Beatriz D'Orsi, scegliendo infine Raffaella dopo oltre 7 mesi di conoscenza e una "non-scelta" che ha fatto record di ascolti.

Uomini e Donne, Brando Ephrikian avrebbe tradito Raffaella Scuotto? La segnalazione

Anche dopo l'uscita dal dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, Brando e Raffaella hanno continuato a far sognare i fan, che li seguono assiduamente sui social. Dai rispettivi profili Instagram, l'ex tronista e la sua corteggiatrice condividono aggiornamenti quasi quotidiani sulla loro vita e sulla coppia, non nascondendo neppure i momenti difficili vissuti agli inizi della loro storia.

Infatti, come hanno rivelato entrambi, inizialmente, è stato difficile per tutti e due abituarsi l'uno all'altra, senza la presenza costante delle telecamere. Inoltre, anche la distanza geografica - Treviso per Brando e Napoli per Raffaella - hanno inizialmente contribuito a creare tensioni tra loro, ma col tempo l'amore che li lega e la maturità che entrambi avevano già mostrato negli studi Elios li hanno spinti a chiarirsi e a dimostrare pazienza l'uno verso l'altra.

Tuttavia, nonostante appaia chiaro sui social che la coppia è molto unita e che Brando e Raffaella si amino, si sono diffusi diversi rumors su una probabile crisi, dovuta ai presunti tradimenti del tronista verso l'ex corteggiatrice. A rivelarlo sono state alcune segnalazioni di diversi followers riportate all'esperta di gossip Deianira Marzano.

Uomini e Donne, Brando e Raffaella in crisi? L'ex corteggiatrice risponde ai rumors

La gossippara ha condiviso sui social ciò che le è stato riportato: secondo quando rivelato dai followers, sembra che Brando sia stato beccato in un locale in compagnia di alcune ragazze che non erano certo Raffaella. Inoltre, l'ex tronista - hanno rivelato le fan che lo hanno visto - sembrava molto interessato a farsi notare e che, rispetto al programma, il suo modo di fare è cambiato molto:

"Ciao Deia, ti scrivo perché sono delusa da Brando Ephrikian. All’inizio credevo molto in lui, ma ora vedo dei comportamenti che sembrano mirati solo a ottenere visibilità. Ho ricevuto alcune segnalazioni su di lui, come il fatto che esca con altre persone e non con Raffaella e questo mi ha fatto cambiare opinione. Mi spiace perché Raffaella sembra davvero una persona buona e innamorata. Vorrei capire meglio la situazione."

Ancora, una seconda segnalazione ha svelato che i rapporti tra Brando e Raffaella si sarebbero raffreddati a causa di questi rumors, ma per tutta risposta è arrivata innanzitutto dall'ex tronista. Brando ha pubblicato un video ironico, mentre balla e con la didascalia: "Balla anche tu se te ne sbatti della falsità che dice la gente". Meno conciliante e ironica è stata l'ex corteggiatrice, che ha deciso di dire la sua su tutte le segnalazioni che hanno iniziato a circolare, smentendo completamente le voci di una crisi con Brando:

"Non mi interessa smentire le voci che circolano a causa di qualcuno (e non parlo di chi le diffonde ma di chi fa di tuto pur di farle arrivare a questi ultimi) che ha come solo scopo quello di denigrare, offendere e mettere in cattiva luce il proprio obiettivo. Non ho bisogno certamente di voi per sapere dove e con chi il mio fidanzato si trovi, dato che lo so sempre in tempo reale. Però una cosa voglio dirla, io che conosco il mio fidanzato. Brando Ephrikian è un ragazzo giovane, che prima di avere me nella propria vita, aveva una vita SUA ed è giusto e NORMALE che continui a coltivarla. E’ NORMALE che abbia le proprie amicizie, uomo e donna che siano e non è assolutamente normale che qualsiasi essere di sesso opposto venga visto come un plus nella nostra relazione. Non capisco come si possa credere di conoscere bene una persona e prendersi le libertà di puntargli contro il dito. Sono veramente inorridita dai messaggi di chi vorrebbe darmi lezioni di vita, consigli, pareri e vorrebbe farmi da cupido impostando i miei rapporti interpersonali a proprio piacimento, credendo di sapere come sia la mia vita e la mia relazione. Io ringrazierò a vita tutte le persone che mi supportano e mi affiancano in questo viaggio. Ma per favore, alcuni di voi dovrebbero contare più di una volta prima di sputare."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne