Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto: "All'inizio è stata dura, ora parliamo di convivenza"

L'ex tronista di Uomini e Donne Brando Ephrikian e la sua scelta Raffaella Scuotto si sono raccontati al magazine ufficiale della rivista: ecco cosa hanno rivelato!

Di questa edizione di Uomini e Donne i fan si sono molto affezionati a una coppia in particolare del trono classico: quella formata dal tronista Brando Ephrikian e dalla sua scelta, la corteggiatrice napoletana Raffaella Scuotto. La coppia si è raccontata al magazine ufficiale della rivista e ha rivelato che, nonostante l'amore tra loro, gli inizi della relazione lontano dalle telecamere non è stato semplice. Ma, ora, invece, pensano già a come accorciare le distanze tra loro!

Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto si raccontano: "Gli inizi tra noi non sono stati semplici..."

La scelta di Brando Ephrikian è stata la puntata più seguita di tutta l'edizione: il tronista trevigiano era corteggiato da Raffaella Scuotto e Beatriz D'Orsi e, mentre all'inizio era molto attratto da quest'ultima, con il tempo, il carattere solare e maturo di Raffaella lo hanno portato a innamorarsi di lei, senza quasi rendersene conto. Quando il momento della scelta è arrivato, Brando ha però rimandato la sua decisione perché aveva visto Raffaella particolarmente ostile nei suoi confronti e temeva che gli dicesse di no.

Così, dopo altre due esterne con le corteggiatrici, con cui si era lasciato in cattivi rapporti, Brando ha scelto Raffaella, definendola "la sua scelta di cuore". Dopo 7 mesi di percorso, i due erano usciti dal dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi pronti a viversi fuori dalla trasmissione e già innamoratissimi l'uno dell'altra. Tuttavia, nonostante l'amore che provavano, non è stato semplice all'inizio e la coppia ha raccontato al magazine della rivista le difficoltà iniziali vissute.

Raffaella ha dichiarato che in parte era dipeso dai cambiamenti a cui sono andati incontro: avevano vissuto il loro rapporto solo attraverso lo studio del programma e circondati da telecamere. Inoltre, ha aggiunto Brando, inizialmente si è chiuso e non riusciva ad aprirsi e fidarsi totalmente della corteggiatrice. Questo comportamento, tuttavia, non ha scoraggiato Raffaella, come lei stessa ha affermato:

"Prima lo martellavo, gli chiedevo sempre 'perché non mi parli?'. Poi ho capito che per Brando non è facile avere una relazione, non solo perché ha un carattere un poì chiuso - tutte le parole gliele devi tirare fuori di bocca - ma anche perché dopo una prima storia che ha vissuto da giovane, ha avuto solamente delle frequentazioni. Adesso però non potrebbe andare meglio"

Uomini e Donne, Brando e Raffaella pronti alla convivenza? Ecco cosa hanno raccontato

Anche il tronista ha concordato con le parole della fidanzata e ha ammesso che le cose sono migliorate tra loro gradualmente e con naturalezza, esattamente com'è nato il loro amore. I due ex volti di Uomini e Donne hanno poi raccontato cosa amano fare insieme e quanto la loro quotidianità sia importante per la loro relazione. Insieme amano fare lunghe passeggiate, fare pranzi fuori e godersi ogni momento insieme.

Inoltre, Raffaella ha già conosciuto tutta la famiglia dell'ex tronista, mentre nel suo caso Brando ha ammesso di essere ancora restio per via di trascorsi precedenti non semplici:

"Ho preferito che venisse lei da me a conoscere i miei. Non so perché ma mi fa stare più tranquillo. Poi ho anche un po' paura di fare questo passo, sento che anche per storie passate sono un po' restio a farlo"

La coppia ha anche ammesso che la convivenza potrebbe essere il prossimo passo: i due, infatti, vivono a Treviso e Napoli e non è semplice riuscire a vedersi quanto vorrebbero, perciò, stanno pensando di accorciare le distanze. Anche perché, ha agigunto l'ex tronista: "è sempre più difficile separarsi dopo essere stati insieme"

