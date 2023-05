Uomini e Donne, il programma chiude in anticipo: svelato il motivo e quando andrà in onda per l'ultima puntata

Gossip TV

Il programma di Uomini e Donne quest'anno chiuderà in anticipo: svelato il motivo e quando andrà il onda per l'ultima volta. Scopriamo insieme i dettagli.

Secondo alcuni rumors, quest'anno Uomini e Donne chiuderà la sua stagione di appuntamenti e amori in anticipo: sembra infatti che manchi davvero poco alla chiusura del programma, per quest'anno.

Uomini e Donne, il programma chiude in anticipo: ecco perché e quando andrà in onda l'ultima puntata

A dare l'annuncio è stato il sito di TvBlog, secondo il quale quest'anno Uomini e Donne chiuderà in anticipo, non proseguendo fino alla fine del mese di maggio:

Uomini e Donne vivrà settimana prossima l'ultima sua settimana di messa in onda prima della pausa estiva. Conclusione quindi in anticpo di due settimane rispetto al solito per il varietà di Maria De Filippi, campione di ascolto del pomeriggio televisivo."

Se la notizia fosse confermata, allora questi giorni sarebbero gli ultimi nei quali si registrerebbero le puntate e l'ultimo appuntamento con il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi andrebbe in onda venerdì 12 maggio e non più fino al 26 maggio 2023. Al suo posto potrebbe essersi un doppio appuntamento con la Soap Terra Amara, altro boom di ascolti per il palinsesto. C'è però da chiarire se a questo punto i due tronisti del trono classico Luca Daffrè e Nicole Santinelli sceglieranno in questi pochi giorni i loro compagni con cui lasciare il programma. La motivazione dietro questa scelta potrebbe riguardare le difficoltà di quest'anno per la conduttrice di Uomini e Donne: De Filippi, infatti, a febbraio ha perso suo marito, il giornalista Maurizio Costanzo e sicuramente non deve essere stato facile tornare a lavoro dopo un simile lutto.

Ma dietro questa scelta potrebbe anche esserci il desiderio di concentrarsi sulla prossima edizione di Temptation Island, in arrivo questa estate dopo la lunga pausa, dato che nel 2022 il programma non è andato in onda.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne