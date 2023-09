Uomini e Donne, "Raffaella Mennoia è ancora importante per me", parla Jack Vanore

Gossip TV

L'ex tronista Jack Vanore si è raccontato a proposito del legame con l'autrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia. Ecco cosa ha detto!

In un'intervista a Fanpage.it, Jack Vanore, ex volto di Uomini e Donne, il noto dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, aveva svelato i retroscena che l'avevano portato ad abbandonare il trono senza una scelta e poi a lasciare definitivamente il programma nel 2020.

Uomini e Donne, Jack Vanore su Raffaella Mennoia: "Ancora una persona importante per me"

Nel lontano 2007, Vanore si presentò ai provini di Uomini e Donne per corteggiare Serena Enardu, da cui era rimasto molto colpito. Durante il suo provino, gli autori si accorsero del potenziale del futuro tronista, nonostante le sue risposte timide e sintetiche. Tuttavia, poiché Vanore non era ancora pronto, entrò nel programma come corteggiatore. Successivamente venne scelto come tronista del dating show, ma lasciò il trono senza una scelta.

A Fanpage.it, Vanore ha svelato che in parte era dipeso dalla mancanza di connessione con le corteggiatrici che erano scese per lui, ma anche perché iniziò a frequentare Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi e autrice di diversi programmi Fascino:

"Ho conosciuto Raffy durante il mio trono e spesso mi scontravo con lei. Discutevamo perché mi diceva che c'erano delle bellissime ragazze e che era impossibile che non me ne piacesse nessuna. Non era scattata la situazione che cercavo. Fisicamente erano tutte bellissime, ma nessuna mi aveva colpito a livello di personalità. Nel ruolo del tronista a volte non mi sentivo a mio agio nel dire di no a persone che vedevo molto coinvolte da me o dal contesto.[...] Poi, la cosa non andò in porto perché nel frattempo cercai Raffaella e iniziammo a frequentarci. Fu una cosa molto lenta, molto bella e romantica"

Dopo il trono e alcune esperienze sul set, Jack Vanore è tornato nel programma in veste di opinionista, per poi lasciare bruscamente nel 2020. Solo di recente ha svelato che dietro questa decisione si nascondeva una patologia autoimmune che lo aveva costretto a ripensare a 360° la sua vita: anche in questa difficile circostanza, Jack Vanore ha raccontato che sia la conduttrice Maria De Filippi sia Raffaella Mennoia gli erano state vicine e che ancora oggi per lui la sua ex è una persona importante nella sua vita:

"Raffaella ancora oggi per me è una persona importantissima. Non rinnego mai le mie ex fidanzate. In tutte le mie relazioni importanti ho sempre mantenuto un rapporto di amicizia, perché c'è stato un sentimento vero, anche se non si è evoluto. Con Raffaella siamo amici, è una persona che mi fa piacere sentire e che sento."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne