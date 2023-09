Uomini e Donne, Jack Vanore sull'addio al programma: "Patologia molto grave, ecco perché..."

Gossip TV

Jack Vanore ha finalmente svelato cosa lo ha spinto ad abbandonare il programma di Uomini e Donne diverso tempo fa. Ecco cosa ha detto!

Intervistato da Fanpage.it, Jack Vanore ha rivelato cosa lo ha spinto ad abbandonare Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Jack Vanore svela il motivo che lo ha spinto ad abbandonare il programma

Nel 2007, Vanore si era presentato come corteggiatore, per poi passare al ruolo di tronista e, infine, di opinionista, ruolo che lasciò nel 2020, sconvolgendo il pubblico di Canale5. Per la prima volta dal suo addio al dating show, Jack Vanore ha svelato il reale motivo dietro quella drastica decisione, ammettendo che non ha mai voluto parlarne prima:

"Non sono stato bene, mi è stata diagnosticata una patologia autoimmune. Preferisco non scendere troppo nei dettagli, ma a causa di questo problema di salute ho dovuto fermarmi. Maria De Filippi e tutti coloro che lavorano con lei mi sono stati vicino. Sono sempre stati molto presenti mentre affrontavo questo problema, che tanto piccolo non è stato. Hanno capito subito l'importanza del mio stop. In questi momenti si vedono i veri amici, le persone che tengono a te e posso garantire che Maria e Raffaella [Mennoia] mi vogliono bene, questa patologia mi ha costretto a cambiare vita"

L'ex opinionista ha raccontato che ha dovuto rivoluzionare completamente la sua vita, cercare soluzioni alternative per tutto, ma che persino questa malattia è stata per lui un'importante lezione, qualcosa che gli ha poi permesso di vivere il presente, di essere più positivo verso la vita:

"Non penso al passato, né al futuro. Perché so benissimo che anche se programmo il domani, se lo idealizzo o lo immagino, difficilmente le cose andranno secondo i piani. Nella vita è quasi sempre così. "

