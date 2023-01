Uomini e Donne, Raffaella Mennoia contro il lusso sfrenato dei vip, scatta la polemica

Gossip TV

La collaboratrice di Maria De Filippi a Uomini e Donne, Raffaella Mennoia ha deciso di sollevare una polemica contro il lusso sfrenato dei vip sui social. Ecco cosa ha detto.

Raffaella Mennoia è una delle collaboratrici più fidate di Maria De Filippi a Uomini e Donne. In seguito ad alcune storie e post di vip in cui si ostentava lusso sfrenato, non ha potuto trattenere le critiche.

Raffaella Mennoia si scaglia contro il lusso dei vip

Raffaella Mennoia ha tenuto a premettere che ciò che dirà sarà sicuramente impopolare, ma è per lei doveroso esprimere ciò che pensa davvero:

"Ho assistito per giorni a ostentazione di ogni genere in questo Natale, una gara di lusso ostentato, di vite che possono causare debiti per chi pensa che sia da fi**** stare in montagna o in località esotiche, dimenticando non solo lo spirito del Natale, di cui mi interessa il giusto, ma dimenticando totalmente che la maggior parte delle famiglie faticano ad arrivare a fine mese."

La collaboratrice di Maria De Filippi ha sottolineato come sia difficile trovare oggi quell'empatia che ti permette di immedesimarti nel prossimo, quella gentilezza che soprattutto durante le feste dovrebbe abbondare. "Non ho visto un briciolo di cuore verso i poveri, i martiri dei nostri giorni" ha continuato Mennoia.

Il suo discorso può non essere condiviso da tutti, ma è innegabile che presi come siamo da ciò che ci circonda, finiamo con il dimenticare qual è il vero spirito del Natale. E, infatti, Raffaella Mennoia ha sottolineato anche come bisogna lasciarsi influenzare dalle persone giuste, che hanno chiari i veri valori della vita:

"Pensate bene da queli influenze e influencer prendere esempio nella vita."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne