Uomini e Donne: quando finisce, quando vanno in onda le Scelte dei tronisti e la versione Vip

Le ultime news su Uomini e Donne e l’ipotetica versione Vip in prima serata su Canale5.

La stagione televisiva di Uomini e Donne volge al termine e i fan del dating show di Canale5 sono curiosi di scoprire se, come riportato per settimane dai rumors, Maria De Filippi ha veramente deciso di inaugurare la versione Vip del suo noto dating show. Vediamo insieme le anticipazioni sul programma di Canale5, scopriamo quando termina la messa in onda di questa edizione e quando vedremo le scelte dei tronisti Luca Salatino e Veronica Rimondi.

Uomini e Donne: tutte le Anticipazioni sul gran finale

Come ogni anno, Uomini e Donne si riconferma uno dei programma più amati di Mediaset, con picchi di share invidiabili e una grandissima risposta sui social, dove gli utenti commentando ciò che accade nello studio del dating show di Maria De Filippi. La stagione televisiva del programma di Canale5 volge al termine e manca pochissimo alla messa in onda della scelta di Luca Salatino e di quella della tronista Veronica Rimondi, sulla quale piovono dubbi. Ma quando andranno in onda le scelte?

Il portale davidemaggio.it ha fatto sapere che Uomini e Donne finirà il prossimo mercoledì 1 giugno, con la messa in onda dell’ultima puntata di questa edizione, e dunque con tutta probabilità le scelte andranno in onda lunedì 30 e martedì 31 maggio, dato che solitamente l’ultima puntata di Uomini e Donne è dedicata al trono over. Nel corso degli ultimi appuntamenti seguiremo con attenzione i risolti del riavvicinamento tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, iniziato con la dama che manda a quel paese il suo ex e concluso con una cena, che potrebbe tuttavia non essere bastata a convincere Riccardo a riprovarci.

Nelle ultime settimane, inoltre, si è parlato di una possibile versione Vip di Uomini e Donne che avrebbe visto sul trono più famoso della televisione italiana alcuni degli scapoli d’oro dello showbitz, sostituendo Temptation Island che per la prima volta dopo anni non andrà in onda. Il noto portale, tuttavia, conferma che neppure la versione Vip sarà trasmessa in estate per sostituire il programma amatissimo con Filippo Bisciglia, gettando i fan nello sconforto. Uomini e Donne, dunque, chiude i battenti il primo giugno 2022 con l’ultima puntata su Canale5 e torna a settembre con le nuovissime puntate.

