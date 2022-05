Uomini e Donne, dubbi su Veronica Rimondi: ''Lei e Matteo si conoscevano già''

Gossip TV

Veronica Rimondi, tronista di Uomini e Donne, accusata di aver mentito alla redazione e di essere d’accordo con il corteggiatore Matteo.

Veronica Rimondi non può certamente vantare il titolo di tronista più amata nella storia di Uomini e Donne, ma questo sembra non aver intaccato il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi. Da quando si è diffusa l’anticipazione sulla scelta della ferrarese, sul web spuntano teorie cospiratore e accuse nei confronti di Veronica, sospettata di conoscere ed essere d’accordo con il corteggiatore Matteo Farnea ben prima del suo arrivo in studio.

Uomini e Donne, Veronica e Matteo si conoscono? Il dubbio

Nello studio di Uomini e Donne è approdata Veronica Rimondi, una tronista decisamente fuori dal comune che non ha fatto una buona impressione sul pubblico. In molti, infatti, hanno giudicato Veronica viziata, attenta alle apparenze e spocchiosa, criticandola per l’approccio con i suoi corteggiatori, soprattutto dopo l’eliminazione di Federico Dainese. Il corteggiatore, infatti, ha fatto notare alcune stranezze di Veronica che in poco tempo si è lasciata andare in modo esagerato, in particolare con Matteo Farnea, sbandierando poi di essere una persona riservata che ci mette molto ad abbattere i propri muri. Insomma, un controsenso che potrebbe essere dettato dal fatto che Veronica si è presa una bella sbandata al primo sguardo per Matteo, che infatti stando alle anticipazioni è la sua scelta.

Ma un controsenso che potrebbe anche essere indizio per una delle teorie che in questi giorni sta viaggiando veloce tra il popolo del web, ovvero quella che vede Rimondi e Farnea d’accordo prima dell’inizio del programma, pronti a prendere in giro la reazione fingendo di essersi conosciuti e invaghiti l’una dell’altro in studio. Insomma un vero e proprio raggiro, come non se ne vedono ormai da anni a Uomini e Donne. A far sorgere il dubbio non è solamente l’atteggiamento particolare che Veronica riserva a Matteo, appunto del tutto giustificabile in base ai sentimenti della tronista, ma anche il fatto che i due abbiano un’amica in comune a Venezia e abbiano aspettato qualche esterna per comunicarlo.

#uominiedonne

Federico sta facendo notare che il percorso di Veronica è molto strano.



Questo video lo useremo a luglio quando salterà fuori che tronista e veneziano fossero d'accordo. — Il 3/6 la cassaforte si aprirà (@ACM_Chia) May 20, 2022

Si intende che queste sono semplici pettegolezzi, al momento senza fondamenta. Nel frattempo, mentre la maggior parte del pubblico si schiera contro Veronica, soprattutto dopo aver saputo che il preferito dai telespettatori Andrea Della Cioppa non sarà la scelta, Maria De Filippi si congratula con la tronista per essere rimasta sempre sé stessa, non lasciandosi influenzare dai giudizi esterni.

