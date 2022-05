Temptation Island non torna neppure in autunno: quale programma andrà in onda al suo posto?

Gossip TV

L’era di Temptation Island sembra essersi consumata definitivamente. Il programma condotto da Filippo Bisciglia non torna neppure in autunno su Mediaset.

Notizie bruttissime per i fan di Temptation Island, l’amato reality show condotto da Filippo Bisciglia che da anni infiamma l’estate italiana a suon di tradimenti, confronti furiosi e dolcissimi lieto fine. Il programma non si farà, neppure in autunno come previsto inizialmente dopo l’annuncio della sospensione estiva. Quale trasmissione, dunque, sostituirà Temptation?

Temptation Island, è un addio definitivo!

Da quando è sbarcato in prima serata su Canale5, Temptation Island ha conquistato le vette delle classifiche dei programmi più seguiti. Vuoi il format innovativo, vuoi il trash contenuto ma efficace, vuoi che in estate siamo tutti più leggeri e la trasmissione si abbina perfettamente al clima rovente del Bel Paese, Temptation Island è stato una conferma per tanti anni, un punto fermo per gli spettatori di Mediaset che si trovano a commentare le dinamiche delle coppie e i confronti infuocati davanti all’iconico falò. Il successo del programma, c’è da ammetterlo, è dovuto soprattutto al presentatore Filippo Bisciglia che è amatissimo dal pubblico, e si destreggia alla perfezione nel campo dei sentimenti, ponendosi come giudice super partes anche nelle situazione più complicate, dove chiunque avrebbe perso la pazienza. Insomma, nonostante tutte queste bellissime premesse bisogna ormai farsi una ragione del fatto che Temptation Island non tornerà in estate ma neppure in autunno, come teorizzato inizialmente.

“Secondo quanto ci risulta, Temptation Island non andrà in onda neanche dopo l’estate. E, a proposito di produzioni tv firmate Fascino, non ci sarebbe alcun nuovo programma in lavorazione, come invece il settimanale Chi aveva scritto nei giorni scorsi, con riferimento ad un titolo le cui riprese sarebbero previste a fine maggio - riporta l’indiscrezione lanciata da Tv Blog - Dunque, dopo una lunga e intensa stagione ricca di successi (e un unico fallimento, l’esperimento Ultima Fermata, condotto da Simona Ventura), attualmente in casa Maria De Filippi tutto sarebbe fermo (in realtà in queste ore agli Elios sono in corso le registrazioni delle ultime puntate di Uomini e Donne)”.

Niente Temptation Island e niente sostituti, stando all’indiscrezione delle ultime ore. Bisciglia rimane in panchina, mentre De Filippi sembra non volersi scomodare a proporre una versione estiva dei suoi programmi di maggior successo. Uomini e Donne si è concluso con la scelta di Luca Salatino, C’è Posta per Te è in ferie e Ultima Fermata è senza dubbio un esperimento da non ripetere, dato che non è piaciuto proprio a nessuno. Maria ci lascerà orfani? Ci aspetta qualche nuova soap turca ad accompagnarci anche nelle prime serate estive su Canale5? I dubbi, al momento, sono irrisolti.

Scopri le ultime news su Temptation Island.