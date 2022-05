Uomini e Donne prolungato, Maria De Filippi cambia tutto?

Gossip TV

Sembra che Uomini e Donne, l’amato dating show di Maria De Filippi, sarà prolungato ben oltre maggio 2022.

Come ogni anno ci apprestiamo a salutare Uomini e Donne, che a fine maggio sparisce dai palinsesti di Mediaset per tornare a settembre, con i protagonisti del trono over e del trono classico. Quest’anno, tuttavia, forse anche in assenza di Temptation Island, sembra che il Biscione abbia proposto a Maria De Filippi un prolungamento ufficiale. Scopriamo insieme il gossip delle ultime ore.

Uomini e Donne, Maria De Filippi accetta il prolungamento?

La stagione televisiva di Uomini e Donne sta per concludersi, o forse no. Nelle ultime ore, infatti, gira l’indiscrezione sul possibile prolungamento dell’amato dating show di Maria De Filippi, che solitamente ci saluta a fine maggio per tornare su Canale5 a settembre inoltrato. Complice una stagione di successi, il ritorno di Riccardo Guarnieri che ha aperto le porte ad un nuovo capitolo nella relazione con Ida Platano, i dubbi di Luca Salatino che sembra ancora essere in alto mare in materia di scelta, e l’assenza di Temptation Island, Uomini e Donne potrebbe accompagnarci fino a giungo.

A darne annuncio è la pagina Instagram Uominiedonneovereclassico, che conferma di aver ricevuto una soffiata che vorrebbe De Filippi presente nel prime time di Canale5 oltre le date stabilite. Del resto, le ultime Anticipazioni ci hanno rivelato passi avanti tra Ida e Riccardo, che sembrano pronti ad ammettere di provare ancora qualcosa l’una per l’altro. Luca, poi, non sa decidersi tra Lilli e Soraia anche se sembra che, dopo mesi di frequentazioni, discussioni e baci, il tronista romano abbia dato l’ok alla redazione per registrare la scelta tanto attesa.

Mentre il pubblico esulta al pensiero di poter rimanere in compagnia dei protagonisti più amati e chiacchierati del programma, Isabella Ricci torna a Uomini e Donne e asfalta Armando Incarnato. Il cavaliere partenopeo ha espresso nuovi dubbi sulla dama che, invece, annuncia le nozze con Fabio Mantovani e ribalta la situazione, mostrandosi felice per l'addio al programma e certamente non in cerca di pubblicità.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.