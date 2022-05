Uomini e Donne, Isabella Ricci torna in studio e asfalta Armando Incarnato (VIDEO)

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Isabella Ricci e Fabio Mantovani tornano in studio, Armando Incarnato finisce nel mirino di Tina.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Fabio Nova continua a far innvervosire Tina Cipollari con la complicità di Maria De Filippi che mette in difficoltà la verace opinionista romana. In studio ci sono Isabella Ricci e Fabio Mantovani, prossimi alle nozze e molto emozionati per il lieto evento. Mentre Tina elogia la dama per la sua sincerità, lanciando frecciatine a coloro che hanno sempre criticato ingiustamente Isabella, Armando Incarnato non perde occasione di dire la sua.

Uomini e Donne, Tina Cipollari difende Isabella Ricci e...

La puntata di Uomini e Donne si apre sulla discussione tra Fabio Nova e Tina Cipollari. Il nuovo cavaliere del Trono Over ha fatto commenti poco carini sulle donne, parlando di particolari canoni estetici, e ha provocato la durissima reazione dell’opinionista, mentre Maria De Filippi si diventa a provocarla chiedendo consigli a Fabio. In studio tornano Isabella Ricci e Fabio Mantovani, una delle coppie più amate e innamorate dell’ultima stagione televisiva della trasmissione. Fabio e Isabella hanno deciso di sposarsi per coronare la loro bellissima relazione, ammettendo di voler vivere sei mesi in Italia e sei mesi a Dubai.

La preparazione per le nozze è quasi del tutto pronta e i due sono molto innamorati. Tina prende la parola per congratularsi con Isabella, ricordando tutte le critiche fatte da alcuni dei presenti che sono state tutte smentite dai fatti. Sentendosi chiamato in causa, Armando Incarnato prende la parola per ribadire che, secondo lui, il fatto di aver trovato l’amore non vuol dire che non fosse nel programma per visibilità, sottolineando come lei abbia parlato malissimo di Uomini e Donne una volta fuori dallo studio. Tina non perdona e ribadisce che il percorso nella trasmissione è fatto per trovare l’amore: Isabella lo ha fatto, lui siede nel parterre da cinque anni senza aver concluso nulla.

Mentre Fabio Nova si complimenta con Isabella, che con poche semplici parole asfalta Armando facendolo innervosire, felice per la sua eleganza, il costumista di Tina entra in studio per difendere l’opinionista, ricordando che una donna normale, che conduce una vita normale e ha avuto figli può permettersi di non rispettare gli standard di un fotografo di moda.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.