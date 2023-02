Uomini e Donne, povero Riccardo Guarnieri: scontro con Ida Platano e...torta in faccia da Tina Cipollari! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, viene mostrato il tanto atteso confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ma per il cavaliere non è finita qui, visto che si trova vittima di uno scherzo di Tina Cipollari. Vediamo insieme cosa è successo.

Oggi a Uomini e Donne è andato in onda un incontro-scontro atteso da tempo: quello tra Riccardo Guarnieri, Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Arriva anche un momento per Lavinia Mauro e i suoi corteggiatori.

Uomini e Donne, Ida Platano contro Riccardo Guarnieri: volano stracci in studio

L'arrivo di Ida Platano e Alessandro Vicinanza in studio è anticipato da un video in cui la coppia si mostra felice e innamorata a Miami. Riccardo Guarnieri in studio si mostra già spavaldo e inizia a mangiare dei popcorn, come se si stesse preparando per lo spettacolo. Ma l'entrata in studio della coppia, felice e mano nella mano scatena un vero putiferio. Iniziano a lanciarsi frecciatine dapprima i due cavalieri, poi Ida decide di prendere la palla in balzo e accusa Riccardo di averle mancato di rispetto, perché ha messo in dubbio - nell'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne - il suo ruolo di madre, dato che il cavaliere aveva lanciato una frecciatina sulla libertà che l'ex dama ha dimostrato nel viaggiare, mentre quando stavano insieme loro due non viaggiavano così tanto. L'ex dama è una furia: non sopporta che proprio lui che l'ha conosciuta abbia da dire queste cose.

Riccardo non si trattiene e arriva a offenderla, dicendole di imparare a leggere, perché non è ciò che ha detto nell'intervista. I toni si alzano al punto che Maria De Filippi interviene e fa sedere il cavaliere accanto a sé, per evitare che la situazione degeneri, ma tra Riccardo e Ida è guerra aperta, al punto che lo studio non sa cosa pensare delle urla e delle cattiverie che si dicono. La conduttrice, nonostante si mantenga imparziale, non può non sottolineare che anche lei, leggendo l'intervista, avrebbe pensato che Riccardo volesse lanciare una frecciatina all'ex compagna. La situazione sembra davvero sul punto di esplodere quando Riccardo insulta Alessandro e Ida gli si scaglia contro urlandogli di essere "un uomo irrisolto".

Il Guarnieri alla fine lascia lo studio, mentre tutti applaudono la nuova coppia: tutti commentano quanto Ida sia diversa, in senso positivo, perché è evidente che con Alessandro è finalmente felice e per festeggiare i primi tre mesi della loro storia, l'ex dama regala un romantico soggiorno a Parigi al suo compagno.

Dopo questo tornado, arriva il momento di Lavinia Mauro e dei suoi corteggiatori: si inizia con Alessio Campoli, con cui la tronista è andata in esterna. Il ragazzo è ancora in imbarazzo per l'esterna con la madre di Lavinia e non riesce a esprimere le sue emozioni, come sempre. Oggi, è il suo compleanno e la tronista gli ha preparato una dolce sorpresa: un cuscino con una foto di loro due e una torta. La conduttrice vorrebbe far partire l'esterna, ma Tina Cipollari prende la torta e inizia a minacciare di lanciarla contro qualcuno: dopo un lungo giro, alla fine la sua scelta ricade su Riccardo, appena rientrato in studio, e così il cavaliere si ritrova ricoperto di panna e pan di spagna.

L'esterna tra i due si dimostra piena di dolcezza e di passione, ma Campoli non sembra comunque convinto dei suoi sentimenti e così la puntata si conclude con l'entrata in scena di Alessio Corvino.

