Uomini e Donne, polemica per il trono di Federica Aversano: ''Sempre la stessa gente, ennesimo flop''

Sono tanti i fan di Uomini e Donne a non essere minimamente felici che la scelta della nuova tronista sia ricaduta su Federica Aversano.

L’annuncio che in molti sospettavano sarebbe arrivato ha lasciato l’amaro in bocca al pubblico di Uomini e Donne. Federica Aversano è la nuova tronista ma non tutti sono d’accordo con questa scelta, ritenendo la partenopea poco sincera e ridicola la scelta di non variare mai i volti presenti nello studio di Canale 5.

Uomini e Donne, Federica Aversano divide: web in rivolta

Poco prima della registrazione della puntata di debutto della nuova edizione di Uomini e Donne, la redazione del programma di Maria De Filippi ha annunciato le nuove troniste, ovvero la romana Lavinia e Federica Aversano, corteggiatrice e non scelta di Matteo Ranieri. Era piuttosto lampante che la scelta sarebbe ricaduta sulla partenopea, avvistata anche a Roma nonostante lei si sia affrettata a raccontare di essere nella Capitale per trovare qualche amico. Amico che, a quanto pare, ad oggi possiamo identificare con la redazione del dating show di Canale 5.

Già durante il suo percorso con Matteo, Federica aveva diviso profondamente il pubblico che, se da una parte ammirava la tenacia della giovane, dall’altra riteneva pesanti le sue continue lamentele nei confronti del tronista e di alcune dinamiche in studio. Insomma, Aversano ha creato un alone di antipatia a suo carico che certamente non sarà facile da abbattere dopo essere stata scelta come tronista. Sono anni, infatti, che i fan di Uomini e Donne chiedono volti nuovi e sconosciuti sul trono ma vengono accontentati solo parzialmente, trovandosi puntualmente ogni anno qualche ex corteggiatore che è rimasto particolarmente simpatico agli addetti ai lavori o che ha suscitato la speranza di poter fare un bel percorso - speranza puntualmente disattesa, basti guardare Ranieri.

Non c’è dunque da meravigliarsi che il popolo del web non abbia reagito benissimo alla presenza di Federica, dal momento che in molti hanno sottolineato come sia noioso vedere sempre gli stessi volti e altri hanno colpito sul personale, ricordando tutta la reticenza di Federica nel fare la corteggiatrice per via del figlioletto a carico, magicamente scomparsa quando Maria l’ha scelta come tronista. Sono tanti i commenti polemici apparsi sotto il post della presentazione ufficiale nella pagina Instagram del programma, ma c’è da dire che Federica ha anche la sua bella fetta di fan, pronte a fare il tifo per lei.

