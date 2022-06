Uomini e Donne, compleanno di Valeria Cardone: il gelo di Matteo Ranieri, perché i due ragazzi non dicono la verità?

Gossip TV

Due giorni fa, la corteggiatrice campana ha festeggiato il suo compleanno: scomparso Matteo Ranieri già all'estero con la famiglia in vacanza.

Nelle ultime ore circolano diverse indiscrezioni sull'ex tronista Matteo Ranieri e Valeria Cardone che pare stiano vivendo un momento di crisi a distanza di poche settimane dalla scelta avvenuta del dating show di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, compleanno di Valeria Cardone: il gelo di Matteo Ranieri

L'influencer Deianira Marzano, ha condiviso diverse segnalazioni da parte di utenti in cui parlano di un evidente freddezza tra noi che sempre più raramente trascorrono del tempo insieme. L'ex tronista ligure è partito con la famiglia per lunga una vacanza di un mese in camper. Meta è l’Inghilterra, dove i Ranieri hanno dei parenti partecipando a un matrimonio nella città di Manchester. Matteo andrà poi a Liverpool e infine in Irlanda.

Il 18 giugno, Valeria Cardone ha festeggiato gli anni, spengendo 26 candeline. A soprendere tutti, sono state le Ig Storie di Matteo, dove ha condiviso immagini del suo viaggio e persino momenti con Luca Salatino, senza mai fare accenno al compleanno della fidanzata o farle qualche dedica sul suo profilo Instagram per l'occasione.

Un silenzio assordante per tutti i fan della coppia. Valeria, dal canto suo, ha ringraziato molte persone per i messaggi e gli auguri, non citando mai Matteo

Per una coppia nata da poche settimane è inevitabile pensare che non ci sia nemmeno una crisi ma una rottura vera e propria che probabilmente presto ufficializzeranno entrambi.

Ieri, Deianira Marzano ha pubblicato una nuova segnalazione che confermerebbe ormai o scarso interesse di Matteo nei confronti dell'ex corteggiatrice:

"Lei la conosco bene ed è molto buona come ragazza. Lui ci sta marciando come ha provato a fare anche con Sophie. Per non fare brutta figura continua ad illudere i fan che ci sia qualcosa ma è già finita. Fidati!. E ancora: "Lui è partito in camper per l'Inghilterra e sarà via tutto il mese. Si ignorano da tempo e si vedono pochissime volte e sempre se è lei a prendere il treno".

