Uomini e Donne, Pinuccia pronta a lasciare Alessandro: pubblico sotto shock!

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Pinuccia è furiosa con Alessandro e minaccia di lasciarlo.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Pinuccia dà un ultimatum ad Alessandro. Stanca di sentir parlare sempre il cavaliere di una semplice amicizia e mai d’amore, la dama del Trono Over confessa di non voler più perdere tempo per cercare di convincerlo, dal momento che Alessandro non fa nulla per portare il loro rapporto ad un livello superiore.

Uomini e Donne: Pinuccia lascia Alessandro, interviene Maria!

Sin dal debutto della nuova edizione di Uomini e Donne, tra Alessandro e Pinuccia è nato un legame speciale. Il cavaliere ha chiarito a più riprese di trovare piacevole e importante la compagnia di Pinuccia, con la quale si è intrattenuto in esterne al centro di Roma, cenando insieme e scoprendo insieme la città. Tra i due volti del Trono Over, tuttavia, ci sono tantissimi chilometri e Alessandro non ha fatto molto per colmare questa mancanza. La dama ha sempre mostrato grande pazienza nei confronti di Alessandro, rispettando i suoi tempi e sperando che prima o poi lui avrebbe parlato di amore.

Recentemente, Pinuccia ha presentato al pugliese anche i suoi figli con una video-chiamata, mentre Alessandro ha continuato a tenerla ben lontana dai suoi affetti e dalla suo quotidianità, con la scusa di non potersi muovere da casa per via del Covid. Dopo diverse settimane passate a lamentarsi, Pinuccia ha preso una decisione forte, chiedendo ad Alessandro un confronto al centro dello studio. La dama ha rimproverato il cavaliere di essere assente, di non far mai nulla per tenerle compagnia, di non sbilanciarsi e di non averle presentato i figli, segno che non è realmente innamorato di lei.

Alessandro è rimasto molto male per le parole di Pinuccia e l’ha inviata a riflettere, ma la dama si è detta decisa a dirgli addio a meno che lui non scelga di cambiare per lei. Maria De Filippi, vedendo Alessandro in grande difficoltà, ha cercato di far ragionare il cavaliere e spronarlo a trovare un punto di incontro. Apprezzando il gesto di Alessandro, Pinuccia si è ricreduta e ha deciso di concedergli l’ultima occasione per conquistarla, iniziando con il rinunciare a ballare sulle note di Vasco Rossi, come il cavaliere ha sempre preteso.

